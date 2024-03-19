https://ria.ru/20240319/vertolet-1934141738.html

ПВО сбила на Артемовском направлении украинский ударный вертолет

ПВО сбила на Артемовском направлении украинский ударный вертолет - РИА Новости, 19.03.2024

ПВО сбила на Артемовском направлении украинский ударный вертолет

Расчет зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" группировки войск "Юг" сбил на Артемовском направлении украинский ударный вертолет, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T05:38

2024-03-19T05:38

2024-03-19T13:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" группировки войск "Юг" сбил на Артемовском направлении украинский ударный вертолет, сообщил РИА Новости командир дивизиона зенитной батареи с позывным "Тихий"."Дали нам указание с командного пункта об обнаружении вражеского транспортного средства. Высота ее (цели — ред.) была где-то 500-600 метров... Мы спокойно "взяли" ее, сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она идет, идет на нас — и как только вошла в зону поражения — уничтожили", — рассказал "Тихий".По его словам, вертолет ВСУ уничтожили на расстоянии примерно 7-8 километров от линии боевого соприкосновения. Охота за этой целью велась достаточно давно, на нее устроили засаду."По нашей информации, летел он на "обвесах" (вооружение — ред.), поэтому, скорее всего, это был ударный вертолет, охотились мы за данной целью достаточно долго. Расставлены были и средства наблюдения, и средства оповещения. Комплексно, в конце концов, решили задачу и сумели поразить цель", — отметил "Тихий".Войсковой зенитный ракетный комплекс "Бук" (9К37) предназначен для уничтожения в условиях радиопротиводействия аэродинамических целей, летящих со скоростью до 800 метров в секунду, на малых и средних высотах, на дальностях до 30 тысяч метров.Военнослужащие группировки "Юг" продемонстрировали журналистам командно-штабную машину комплекса. "Здесь два рабочих места – мое рабочее место и место начальника штаба... Вот сейчас мы сопровождаем две цели – одна красная, другая розовая. Судя по параметрам целей - скорость, высота, дальность — мы можем предположить, что это БПЛА противника, скорее всего, разведывательные. Если мы сейчас получим команду с вышестоящего командного пункта – мы их уничтожим", — рассказал командир дивизиона с позывным "Кривич".

https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932733743.html

https://ria.ru/20240318/udar-1934005087.html

https://ria.ru/20240317/mirnoe-1933677973.html

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Расчет ЗРК "Бук-М1" сбил ударный украинский вертолет на Артемовском направлении Расчет ЗРК "Бук-М1" группировки войск "Юг" сбил ударный украинский вертолет на Артемовском направлении, сообщил РИА Новости командир дивизиона зенитной батареи с позывным "Тихий". 2024-03-19T05:38 true PT2M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины