https://ria.ru/20240319/vengriya-1934306950.html

Венгрия блокирует выплату Польше компенсации за поставки ВСУ, заявил Туск

Венгрия блокирует выплату Польше компенсации за поставки ВСУ, заявил Туск - РИА Новости, 19.03.2024

Венгрия блокирует выплату Польше компенсации за поставки ВСУ, заявил Туск

Венгрия блокирует выплату Польше 500 миллионов евро в качестве компенсации за поставленное Украине вооружение, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:06

2024-03-19T18:06

2024-03-19T18:06

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дональд туск

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ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Венгрия блокирует выплату Польше 500 миллионов евро в качестве компенсации за поставленное Украине вооружение, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Варшаве во вторник. "Вы знаете, что 5 миллиардов евро должны были быть выплачены на компенсации для тех государств, которые передали Украине вооружение? А знаете, что если речь идет о Польше, то мы все еще ждем два миллиарда злотых – около 500 миллионов евро – компенсации за то, что мы отправили на Украину?" - спросил Туск. По его словам, "Европа признала за нами право на эти компенсации". "Но только это требует единогласия. Есть одно государство, которое блокирует выплату Польше этих 500 миллионов. Попробуйте угадать, что это за страна. Да, это – Венгрия", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240305/nato-1931296078.html

https://ria.ru/20240318/protsenty-1934104720.html

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в мире, украина, россия, польша, нато, дональд туск, сергей лавров