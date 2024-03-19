https://ria.ru/20240319/vagenknekht-1934321414.html

В ФРГ раскритиковали планы использовать активы России для поддержки Украины

В ФРГ раскритиковали планы использовать активы России для поддержки Украины - РИА Новости, 19.03.2024

В ФРГ раскритиковали планы использовать активы России для поддержки Украины

Намерение стран Европы и, в частности, Германии использовать для помощи Украине доходы от замороженных активов Российской Федерации станут неприкрытой... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:10

2024-03-19T19:10

2024-03-19T19:10

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сара вагенкнехт

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россия

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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Намерение стран Европы и, в частности, Германии использовать для помощи Украине доходы от замороженных активов Российской Федерации станут неприкрытой экспроприацией, вредящей мировому порядку, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. "Это неприкрытая экспроприация, которая, естественно, приведет к тому, что страны, которые, возможно, не входят в западный блок, будут очень тщательно обдумывать, держать ли им свои резервы в евро", - заявила она на еженедельной пресс-конференции в бундестаге, комментируя заморозку российских активов и планы по использованию доходов с них на Украину. То, что в Германии открыто заявили о подобных шагах, глава новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) считает "опасным развитием", в том числе и потому, что в РФ пообещали ответить зеркально. "Мы вступаем в мировой порядок, в котором, по сути, в международной политике больше не соблюдается закон и права собственности - то есть то, чем всегда очень дорожили страны с рыночной экономикой", - добавила она. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов будут использованы для покупки оружия для Украины. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240319/sholts-1934310735.html

https://ria.ru/20240319/dokhody-1934305475.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932430885.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сара вагенкнехт, германия, украина, россия