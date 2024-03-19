"Россия показала": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине
Вагенкнехт призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные страны должны осознать необходимость переговоров для урегулирования конфликта на Украине и перестать снабжать Киев оружием, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt.
"Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке. Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт", — отметила она.
Вагенкнехт также подчеркнула, что некоторые страны уже это поняли, поэтому они прекратили финансировать и направлять военную помощь Украине. Политик возмутилась тем, что в правительстве Германии все еще не допускают возможность переговоров. Кроме того, она выступила с критикой антироссийских санкций и призвала восстановить сотрудничество с Москвой.
"Честно говоря, когда другие страны видят необходимость переговоров, я задаюсь вопросом, почему Германия ее полностью исключает", — резюмировала Вагенкнехт.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.