https://ria.ru/20240319/vagenknekht-1934157363.html

"Россия показала": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине

"Россия показала": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 19.03.2024

"Россия показала": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине

Западные страны должны осознать необходимость переговоров для урегулирования конфликта на Украине и перестать снабжать Киев оружием, заявила немецкий политик... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:31

2024-03-19T09:31

2024-03-19T10:25

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сара вагенкнехт

владимир путин

дмитрий киселев

welt

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Западные страны должны осознать необходимость переговоров для урегулирования конфликта на Украине и перестать снабжать Киев оружием, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt."Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке. Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт", — отметила она.Вагенкнехт также подчеркнула, что некоторые страны уже это поняли, поэтому они прекратили финансировать и направлять военную помощь Украине. Политик возмутилась тем, что в правительстве Германии все еще не допускают возможность переговоров. Кроме того, она выступила с критикой антироссийских санкций и призвала восстановить сотрудничество с Москвой."Честно говоря, когда другие страны видят необходимость переговоров, я задаюсь вопросом, почему Германия ее полностью исключает", — резюмировала Вагенкнехт.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.

https://ria.ru/20240317/tekhnika-1933695984.html

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