https://ria.ru/20240319/ustanovki-1934301080.html

Число снегоплавильных установок в Подмосковье увеличат к зиме 2025 года

Число снегоплавильных установок в Подмосковье увеличат к зиме 2025 года - РИА Новости, 19.03.2024

Число снегоплавильных установок в Подмосковье увеличат к зиме 2025 года

Около четырех тысяч ручных роторов (механизированных снегоуборочных устройств) планируется закупить на следующий зимний сезон, также может быть увеличено число... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:39

2024-03-19T17:39

2024-03-19T17:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

красногорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593475390_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_18de8aa19d238fcd5646361a41380f0e.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около четырех тысяч ручных роторов (механизированных снегоуборочных устройств) планируется закупить на следующий зимний сезон, также может быть увеличено число снегоплавильных установок, сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Этой зимой в регионе выпало почти в два раза больше снега, чем в прошлом году. По словам руководителя главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья Светланы Аиповой, в планах на текущий год приобрести порядка четырех тысяч ручных роторов… Кроме того, рассматривается вопрос об увеличении числа снегоплавильных установок, это позволит сократить количество локаций для его временного складирования", - говорится в сообщении. Аипова отметила также, что некоторые снегоуборочные машины дополнительно получат навесные роторы - это позволит быстрее убирать большие площади снега. По ее словам, единственный способ утилизировать снег сразу - организовать работу снегоплавильных установок, которые уже есть в Красногорске и Ленинском городском округе. "Во время совещания глава ведомства также доложила, что сейчас в регионе ведется традиционная большая работа по наведению порядка после зимы и подготовке к месяцу чистоты и благоустройства. Он пройдет с 1 по 30 апреля", - добавила пресс-служба. В рамках этого месяца планируется промыть асфальт, плитку, брусчатку, собрать мусор с газонов и прилегающих территорий, вымыть контейнерные площадки, отремонтировать детские и спортивные площадки, очистить газоны и опилить сухостои, а также удалить аварийные деревья. В плане на благоустройство этого года 610 дворов и 472 народные тропы.

https://ria.ru/20240318/blagoustroystvo-1934083017.html

московская область (подмосковье)

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск