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Число снегоплавильных установок в Подмосковье увеличат к зиме 2025 года - РИА Новости, 19.03.2024
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Новости Подмосковья
 
17:39 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/ustanovki-1934301080.html
Число снегоплавильных установок в Подмосковье увеличат к зиме 2025 года
Число снегоплавильных установок в Подмосковье увеличат к зиме 2025 года - РИА Новости, 19.03.2024
Число снегоплавильных установок в Подмосковье увеличат к зиме 2025 года
Около четырех тысяч ручных роторов (механизированных снегоуборочных устройств) планируется закупить на следующий зимний сезон, также может быть увеличено число... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:39
2024-03-19T17:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около четырех тысяч ручных роторов (механизированных снегоуборочных устройств) планируется закупить на следующий зимний сезон, также может быть увеличено число снегоплавильных установок, сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Этой зимой в регионе выпало почти в два раза больше снега, чем в прошлом году. По словам руководителя главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья Светланы Аиповой, в планах на текущий год приобрести порядка четырех тысяч ручных роторов… Кроме того, рассматривается вопрос об увеличении числа снегоплавильных установок, это позволит сократить количество локаций для его временного складирования", - говорится в сообщении. Аипова отметила также, что некоторые снегоуборочные машины дополнительно получат навесные роторы - это позволит быстрее убирать большие площади снега. По ее словам, единственный способ утилизировать снег сразу - организовать работу снегоплавильных установок, которые уже есть в Красногорске и Ленинском городском округе. "Во время совещания глава ведомства также доложила, что сейчас в регионе ведется традиционная большая работа по наведению порядка после зимы и подготовке к месяцу чистоты и благоустройства. Он пройдет с 1 по 30 апреля", - добавила пресс-служба. В рамках этого месяца планируется промыть асфальт, плитку, брусчатку, собрать мусор с газонов и прилегающих территорий, вымыть контейнерные площадки, отремонтировать детские и спортивные площадки, очистить газоны и опилить сухостои, а также удалить аварийные деревья. В плане на благоустройство этого года 610 дворов и 472 народные тропы.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Красногорск

Число снегоплавильных установок в Подмосковье увеличат к зиме 2025 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРабота снегоплавильного пункта
Работа снегоплавильного пункта - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работа снегоплавильного пункта
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около четырех тысяч ручных роторов (механизированных снегоуборочных устройств) планируется закупить на следующий зимний сезон, также может быть увеличено число снегоплавильных установок, сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Этой зимой в регионе выпало почти в два раза больше снега, чем в прошлом году. По словам руководителя главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья Светланы Аиповой, в планах на текущий год приобрести порядка четырех тысяч ручных роторов… Кроме того, рассматривается вопрос об увеличении числа снегоплавильных установок, это позволит сократить количество локаций для его временного складирования", - говорится в сообщении.
Аипова отметила также, что некоторые снегоуборочные машины дополнительно получат навесные роторы - это позволит быстрее убирать большие площади снега. По ее словам, единственный способ утилизировать снег сразу - организовать работу снегоплавильных установок, которые уже есть в Красногорске и Ленинском городском округе.
"Во время совещания глава ведомства также доложила, что сейчас в регионе ведется традиционная большая работа по наведению порядка после зимы и подготовке к месяцу чистоты и благоустройства. Он пройдет с 1 по 30 апреля", - добавила пресс-служба.
В рамках этого месяца планируется промыть асфальт, плитку, брусчатку, собрать мусор с газонов и прилегающих территорий, вымыть контейнерные площадки, отремонтировать детские и спортивные площадки, очистить газоны и опилить сухостои, а также удалить аварийные деревья. В плане на благоустройство этого года 610 дворов и 472 народные тропы.
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