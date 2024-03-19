https://ria.ru/20240319/ustanovki-1934301080.html
Число снегоплавильных установок в Подмосковье увеличат к зиме 2025 года
Число снегоплавильных установок в Подмосковье увеличат к зиме 2025 года - РИА Новости, 19.03.2024
Число снегоплавильных установок в Подмосковье увеличат к зиме 2025 года
Около четырех тысяч ручных роторов (механизированных снегоуборочных устройств) планируется закупить на следующий зимний сезон, также может быть увеличено число... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:39
2024-03-19T17:39
2024-03-19T17:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593475390_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_18de8aa19d238fcd5646361a41380f0e.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около четырех тысяч ручных роторов (механизированных снегоуборочных устройств) планируется закупить на следующий зимний сезон, также может быть увеличено число снегоплавильных установок, сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Этой зимой в регионе выпало почти в два раза больше снега, чем в прошлом году. По словам руководителя главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья Светланы Аиповой, в планах на текущий год приобрести порядка четырех тысяч ручных роторов… Кроме того, рассматривается вопрос об увеличении числа снегоплавильных установок, это позволит сократить количество локаций для его временного складирования", - говорится в сообщении. Аипова отметила также, что некоторые снегоуборочные машины дополнительно получат навесные роторы - это позволит быстрее убирать большие площади снега. По ее словам, единственный способ утилизировать снег сразу - организовать работу снегоплавильных установок, которые уже есть в Красногорске и Ленинском городском округе. "Во время совещания глава ведомства также доложила, что сейчас в регионе ведется традиционная большая работа по наведению порядка после зимы и подготовке к месяцу чистоты и благоустройства. Он пройдет с 1 по 30 апреля", - добавила пресс-служба. В рамках этого месяца планируется промыть асфальт, плитку, брусчатку, собрать мусор с газонов и прилегающих территорий, вымыть контейнерные площадки, отремонтировать детские и спортивные площадки, очистить газоны и опилить сухостои, а также удалить аварийные деревья. В плане на благоустройство этого года 610 дворов и 472 народные тропы.
https://ria.ru/20240318/blagoustroystvo-1934083017.html
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593475390_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_d25d9d428400cf76082da1fc1d224008.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Красногорск
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около четырех тысяч ручных роторов (механизированных снегоуборочных устройств) планируется закупить на следующий зимний сезон, также может быть увеличено число снегоплавильных установок, сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Этой зимой в регионе выпало почти в два раза больше снега, чем в прошлом году. По словам руководителя главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья Светланы Аиповой, в планах на текущий год приобрести порядка четырех тысяч ручных роторов… Кроме того, рассматривается вопрос об увеличении числа снегоплавильных установок, это позволит сократить количество локаций для его временного складирования", - говорится в сообщении.
Аипова отметила также, что некоторые снегоуборочные машины дополнительно получат навесные роторы - это позволит быстрее убирать большие площади снега. По ее словам, единственный способ утилизировать снег сразу - организовать работу снегоплавильных установок, которые уже есть в Красногорске
и Ленинском городском округе.
"Во время совещания глава ведомства также доложила, что сейчас в регионе ведется традиционная большая работа по наведению порядка после зимы и подготовке к месяцу чистоты и благоустройства. Он пройдет с 1 по 30 апреля", - добавила пресс-служба.
В рамках этого месяца планируется промыть асфальт, плитку, брусчатку, собрать мусор с газонов и прилегающих территорий, вымыть контейнерные площадки, отремонтировать детские и спортивные площадки, очистить газоны и опилить сухостои, а также удалить аварийные деревья. В плане на благоустройство этого года 610 дворов и 472 народные тропы.
Почти 500 тысяч жителей МО приняли участие в опросе по благоустройству