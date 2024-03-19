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Премьер Италии призвала избежать эскалации на Украине любой ценой - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934308079.html
Премьер Италии призвала избежать эскалации на Украине любой ценой
Премьер Италии призвала избежать эскалации на Украине любой ценой - РИА Новости, 19.03.2024
Премьер Италии призвала избежать эскалации на Украине любой ценой
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим выступает против отправки западных войск на Украину, так это угрожает эскалацией, которую следует избежать любой... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:14
2024-03-19T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
франция
эммануэль макрон
джорджа мелони
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РИМ, 19 мар – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим выступает против отправки западных войск на Украину, так это угрожает эскалацией, которую следует избежать любой ценой. "В эти дни широко обсуждалось предложение, выдвинутое Францией, о возможном прямом вмешательстве войск стран ЕС На Украине. Воспользуюсь возможностью и в этом зале, как это делал глава МИД (Антонио - ред.) Таяни, чтобы подтвердить, что Италия никоим образом не поддерживает эту идею, которую мы считаем предвестником опасной эскалации, которую следует избежать любой ценой", - сказала Мелони, выступая с информационным сообщением в Сенате национального парламента. На прошлой неделе глава МИД Италии, вице-премьер Таяни заявил, что отправка войск НАТО на Украину чревата началом Третьей мировой войны и по этому вопросу нет договоренностей. Он назвал подобный шаг ошибкой, выразив надежду, что "ни одна страна об этом не думает". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Комментируя заявление Макрона, Таяни исключил какую-либо возможность отправки итальянских подразделений на Украину.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934285797.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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в мире, украина, италия, франция, эммануэль макрон, джорджа мелони
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Франция, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони
Премьер Италии призвала избежать эскалации на Украине любой ценой

Премьер Италии Мелони выступила против отправки западных войск на Украину

© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 19 мар – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим выступает против отправки западных войск на Украину, так это угрожает эскалацией, которую следует избежать любой ценой.
"В эти дни широко обсуждалось предложение, выдвинутое Францией, о возможном прямом вмешательстве войск стран ЕС На Украине. Воспользуюсь возможностью и в этом зале, как это делал глава МИД (Антонио - ред.) Таяни, чтобы подтвердить, что Италия никоим образом не поддерживает эту идею, которую мы считаем предвестником опасной эскалации, которую следует избежать любой ценой", - сказала Мелони, выступая с информационным сообщением в Сенате национального парламента.
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На прошлой неделе глава МИД Италии, вице-премьер Таяни заявил, что отправка войск НАТО на Украину чревата началом Третьей мировой войны и по этому вопросу нет договоренностей. Он назвал подобный шаг ошибкой, выразив надежду, что "ни одна страна об этом не думает".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Комментируя заявление Макрона, Таяни исключил какую-либо возможность отправки итальянских подразделений на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияФранцияЭммануэль МакронДжорджа Мелони
 
 
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