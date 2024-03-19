https://ria.ru/20240319/ukraina-1934304218.html

Премьер Украины признал сложную ситуацию из-за дефицита снарядов

Премьер Украины признал сложную ситуацию из-за дефицита снарядов - РИА Новости, 19.03.2024

Премьер Украины признал сложную ситуацию из-за дефицита снарядов

Премьер Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что у ВСУ с апреля будет достаточно артиллерийских снарядов для удержания линии фронта. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:50

2024-03-19T17:50

2024-03-19T17:50

специальная военная операция на украине

украина

денис шмыгаль

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что у ВСУ с апреля будет достаточно артиллерийских снарядов для удержания линии фронта. Политик отметил, что Украина столкнулась со сложной ситуацией на передовой из-за дефицита снарядов. "Мы надеемся, что эта чешская инициатива... поможет нам, и с апреля у нас будет достаточно боеприпасов, артиллерийских боеприпасов для удержания... линии фронта", - подчеркнул Шмыгаль в ходе пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, денис шмыгаль, в мире, вооруженные силы украины