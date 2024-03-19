Премьер Украины признал сложную ситуацию из-за дефицита снарядов
Шмыгаль: Украине сейчас не хватает снарядов для удержания линии фронта
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что у ВСУ с апреля будет достаточно артиллерийских снарядов для удержания линии фронта.
Политик отметил, что Украина столкнулась со сложной ситуацией на передовой из-за дефицита снарядов. "Мы надеемся, что эта чешская инициатива... поможет нам, и с апреля у нас будет достаточно боеприпасов, артиллерийских боеприпасов для удержания... линии фронта", - подчеркнул Шмыгаль в ходе пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.