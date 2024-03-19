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В Киеве надеются на участие всех стран мира в конференции в Швейцарии - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 19.03.2024 (обновлено: 17:27 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934292818.html
В Киеве надеются на участие всех стран мира в конференции в Швейцарии
В Киеве надеются на участие всех стран мира в конференции в Швейцарии - РИА Новости, 19.03.2024
В Киеве надеются на участие всех стран мира в конференции в Швейцарии
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что ожидается участие более 100 стран в конференции в Швейцарии по Украине, по его словам, Киев хотел бы, чтобы "все... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:21
2024-03-19T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
швейцария
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что ожидается участие более 100 стран в конференции в Швейцарии по Украине, по его словам, Киев хотел бы, чтобы "все страны мира" приняли в ней участие. Ранее издание South China Morning Post писало, что Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит по Украине в Швейцарии, который без участия Москвы станет похожим на "потёмкинскую деревню". Издание отмечало, что ни в Берне, ни в Пекине вариант переговоров без участия России не видится реальным. "Мы ожидаем, что более 100 стран примут участие (в конференции), нам хотелось бы, чтобы все страны мира приняли участие в этом форуме мира", - отметил Шмыгаль в ходе пресс-конференции с коллегой из Люксембурга. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России. В марте она подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html
https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061884.html
https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929793296.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Швейцария
В Киеве надеются на участие всех стран мира в конференции в Швейцарии

Шмыгаль: Украина хотела бы, чтобы все страны поучаствовали в форуме в Швейцарии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что ожидается участие более 100 стран в конференции в Швейцарии по Украине, по его словам, Киев хотел бы, чтобы "все страны мира" приняли в ней участие.
Ранее издание South China Morning Post писало, что Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на мирный саммит по Украине в Швейцарии, который без участия Москвы станет похожим на "потёмкинскую деревню". Издание отмечало, что ни в Берне, ни в Пекине вариант переговоров без участия России не видится реальным.
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"Мы ожидаем, что более 100 стран примут участие (в конференции), нам хотелось бы, чтобы все страны мира приняли участие в этом форуме мира", - отметил Шмыгаль в ходе пресс-конференции с коллегой из Люксембурга.
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России. В марте она подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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27 февраля, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ШмыгальШвейцария
 
 
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