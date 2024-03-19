https://ria.ru/20240319/ukraina-1934288130.html

Париж скрывает задействование своих военных на Украине, заявил Нарышкин

Париж скрывает задействование своих военных на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.03.2024

Париж скрывает задействование своих военных на Украине, заявил Нарышкин

Руководство Франции тщательно скрывает как факт задействования своих военных на Украине, так и потери, из-за этого французские ведомства мечутся в поисках... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:11

2024-03-19T17:11

2024-03-19T17:37

париж

украина

в мире

сергей нарышкин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Руководство Франции тщательно скрывает как факт задействования своих военных на Украине, так и потери, из-за этого французские ведомства мечутся в поисках решения, как хоронить погибших, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина."Париж, однако, тщательно скрывает не только численность потерь, но и сам факт задействования французских военных на Украине. Из-за этого причастные ведомства мечутся в поисках решения практических вопросов: погибших надо хоронить, выплачивать компенсации семьям и пенсии инвалидам. Все это требует должного документального оформления, а дальнейшая "двойная бухгалтерия смерти" чревата судебными исками недовольных родственников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240319/poteri-1934288337.html

париж

украина

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Варвара Скокшина

париж, украина, в мире, сергей нарышкин