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Париж скрывает задействование своих военных на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.03.2024
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17:11 19.03.2024 (обновлено: 17:37 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934288130.html
Париж скрывает задействование своих военных на Украине, заявил Нарышкин
Париж скрывает задействование своих военных на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.03.2024
Париж скрывает задействование своих военных на Украине, заявил Нарышкин
Руководство Франции тщательно скрывает как факт задействования своих военных на Украине, так и потери, из-за этого французские ведомства мечутся в поисках... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:11
2024-03-19T17:37
париж
украина
в мире
сергей нарышкин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Руководство Франции тщательно скрывает как факт задействования своих военных на Украине, так и потери, из-за этого французские ведомства мечутся в поисках решения, как хоронить погибших, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина."Париж, однако, тщательно скрывает не только численность потерь, но и сам факт задействования французских военных на Украине. Из-за этого причастные ведомства мечутся в поисках решения практических вопросов: погибших надо хоронить, выплачивать компенсации семьям и пенсии инвалидам. Все это требует должного документального оформления, а дальнейшая "двойная бухгалтерия смерти" чревата судебными исками недовольных родственников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/poteri-1934288337.html
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париж, украина, в мире, сергей нарышкин
Париж, Украина, В мире, Сергей Нарышкин
Париж скрывает задействование своих военных на Украине, заявил Нарышкин

Нарышкин: Париж тщательно скрывает факт задействования своих военных на Украине

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Руководство Франции тщательно скрывает как факт задействования своих военных на Украине, так и потери, из-за этого французские ведомства мечутся в поисках решения, как хоронить погибших, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.
"Париж, однако, тщательно скрывает не только численность потерь, но и сам факт задействования французских военных на Украине. Из-за этого причастные ведомства мечутся в поисках решения практических вопросов: погибших надо хоронить, выплачивать компенсации семьям и пенсии инвалидам. Все это требует должного документального оформления, а дальнейшая "двойная бухгалтерия смерти" чревата судебными исками недовольных родственников", - говорится в сообщении.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Во Франции признали катастрофические потери на Украине, заявил Нарышкин
17:12
 
ПарижУкраинаВ миреСергей Нарышкин
 
 
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