https://ria.ru/20240319/ukraina-1934203382.html

Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ

Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 19.03.2024

Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ

Взрыв прогремел в Николаевской области на юге Украины, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:26

2024-03-19T12:26

2024-03-19T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаевской области на юге Украины, сообщило местное издание "Страна". Ранее в Николаевской и пяти соседних областях Украины была объявлена воздушная тревога. "О взрыве в Николаевской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Местные власти пока не комментировали информацию о взрыве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240319/kherson-1934159851.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия