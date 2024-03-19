https://ria.ru/20240319/ukraina-1934203382.html
Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ
Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 19.03.2024
Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ
Взрыв прогремел в Николаевской области на юге Украины, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:26
2024-03-19T12:26
2024-03-19T12:26
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаевской области на юге Украины, сообщило местное издание "Страна". Ранее в Николаевской и пяти соседних областях Украины была объявлена воздушная тревога. "О взрыве в Николаевской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Местные власти пока не комментировали информацию о взрыве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240319/kherson-1934159851.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области после воздушной тревоги