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Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934203382.html
Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ
Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 19.03.2024
Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ
Взрыв прогремел в Николаевской области на юге Украины, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:26
2024-03-19T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаевской области на юге Украины, сообщило местное издание "Страна". Ранее в Николаевской и пяти соседних областях Украины была объявлена воздушная тревога. "О взрыве в Николаевской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Местные власти пока не комментировали информацию о взрыве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240319/kherson-1934159851.html
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
николаевская область
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в мире, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области после воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаевской области на юге Украины, сообщило местное издание "Страна".
Ранее в Николаевской и пяти соседних областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
09:47
"О взрыве в Николаевской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Местные власти пока не комментировали информацию о взрыве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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