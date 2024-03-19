Американский сенатор Грэм* рассказал Зеленскому, какой будет помощь Украине
Сенатор Грэм заявил о беспроцентном кредите как вероятном пути помощи Украине
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм* во время встречи в Киеве. 18 марта 2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм* во время встречи в Киеве. 18 марта 2024
ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что на встрече с Владимиром Зеленским объяснил тому, что наиболее вероятный вариант предоставления новой помощи от Вашингтона – это беспроцентный кредит.
Как говорится в сообщении на сайте сенатора, в ходе его встречи с Зеленским он проинформировал, что "с учетом кризиса на южной границе Штатов и ошеломительного внешнего долга идея президента Дональда Трампа о том, чтобы превратить помощь США в беспроцентный кредит, является наиболее вероятным путем вперед".
"Это касается не только помощи Украине, но и другим странам. Я повторил, что законопроект палаты представителей о помощи Украине должен включать некоторые положения по безопасности американских границ", - заявил сенатор.
Ранее Трамп заявил, что Штаты должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов.
Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.