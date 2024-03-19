https://ria.ru/20240319/ukraina-1934130403.html

Американский сенатор Грэм* рассказал Зеленскому, какой будет помощь Украине

Американский сенатор Грэм* рассказал Зеленскому, какой будет помощь Украине - РИА Новости, 19.03.2024

Американский сенатор Грэм* рассказал Зеленскому, какой будет помощь Украине

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что на встрече с Владимиром Зеленским объяснил тому, что наиболее... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T01:09

2024-03-19T01:09

2024-03-19T11:34

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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что на встрече с Владимиром Зеленским объяснил тому, что наиболее вероятный вариант предоставления новой помощи от Вашингтона – это беспроцентный кредит. Как говорится в сообщении на сайте сенатора, в ходе его встречи с Зеленским он проинформировал, что "с учетом кризиса на южной границе Штатов и ошеломительного внешнего долга идея президента Дональда Трампа о том, чтобы превратить помощь США в беспроцентный кредит, является наиболее вероятным путем вперед". "Это касается не только помощи Украине, но и другим странам. Я повторил, что законопроект палаты представителей о помощи Украине должен включать некоторые положения по безопасности американских границ", - заявил сенатор. Ранее Трамп заявил, что Штаты должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов. Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".* Внесен в перечень экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932656212.html

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украина, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский, линдси грэм, дональд трамп, вооруженные силы украины, в мире