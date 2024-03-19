https://ria.ru/20240319/uklonisty-1934330115.html

Под Одессой полицейские поймали восемь уклонистов в рыболовных костюмах

Под Одессой полицейские поймали восемь уклонистов в рыболовных костюмах - РИА Новости, 19.03.2024

Под Одессой полицейские поймали восемь уклонистов в рыболовных костюмах

Национальная полиция Украины сообщила во вторник, что правоохранители задержали в Одесской области в полукилометре от молдавской границы восемь призывников,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:47

2024-03-19T19:47

2024-03-19T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

вооруженные силы украины

одесса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_867942e50d3d864833d48969e1af936f.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила во вторник, что правоохранители задержали в Одесской области в полукилометре от молдавской границы восемь призывников, которые в рыболовных костюмах хотели сбежать от мобилизации, также задержаны организаторы нелегального канала пересечения госграницы. "В Одесской области полиция разоблачила организаторов нелегального канала пересечения границы - брали деньги в криптовалюте и выдавали рыболовные костюмы. Их задержали за 500 метров до границы при попытке переправить в Молдавию восемь военнообязанных. Двум фигурантам объявлены подозрения, взяты под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что задержанным организаторам грозит лишение свободы сроком до девяти лет за незаконную переправку лиц через госграницу. По данным следователей, стоимость услуги для уклонистов составляла 5,3 тысячи долларов, при этом часть суммы "клиенты" должны были перечислить на криптокошелек организаторам побега. В ведомстве добавили, что в отношении мужчин, призывного возраста, пытавшихся покинуть страну, составлены административные протоколы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240221/mobilizatsiya-1928720420.html

одесская область

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, украина, вооруженные силы украины, одесса