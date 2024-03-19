https://ria.ru/20240319/uchastok-1934238690.html
Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ
Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024
Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ
Самый ответственный и напряженный участок работы Федеральной службы безопасности связан с проведением спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:22
2024-03-19T14:22
2024-03-19T14:27
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Самый ответственный и напряженный участок работы Федеральной службы безопасности связан с проведением спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии ФСБ."Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240319/putin-1934238096.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Владимир Путин
Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ
Путин: самый ответственный и напряженный участок работы ФСБ связан с СВО