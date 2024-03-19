https://ria.ru/20240319/uchastok-1934238690.html

Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ

Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024

Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ

Самый ответственный и напряженный участок работы Федеральной службы безопасности связан с проведением спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:22

2024-03-19T14:22

2024-03-19T14:27

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Самый ответственный и напряженный участок работы Федеральной службы безопасности связан с проведением спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии ФСБ."Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240319/putin-1934238096.html

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин