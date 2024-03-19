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Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 19.03.2024 (обновлено: 14:27 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/uchastok-1934238690.html
Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ
Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024
Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ
Самый ответственный и напряженный участок работы Федеральной службы безопасности связан с проведением спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:22
2024-03-19T14:27
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Самый ответственный и напряженный участок работы Федеральной службы безопасности связан с проведением спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии ФСБ."Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240319/putin-1934238096.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Владимир Путин
Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ

Путин: самый ответственный и напряженный участок работы ФСБ связан с СВО

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Самый ответственный и напряженный участок работы Федеральной службы безопасности связан с проведением спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии ФСБ.
«
"Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий ", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВладимир Путин
 
 
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