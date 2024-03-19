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СМИ: Генпрокуратура требует вернуть государству участки в Барвихе
СМИ: Генпрокуратура требует вернуть государству участки в Барвихе - РИА Новости, 19.03.2024
СМИ: Генпрокуратура требует вернуть государству участки в Барвихе
Генеральная прокуратура России требует вернуть государству 13 участков, находившихся в пользовании санатория "Барвиха", сообщает РБК с ссылкой на иск, поданный... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:13
2024-03-19T10:13
2024-03-19T12:30
происшествия
жилье
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рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура России требует вернуть государству 13 участков, находившихся в пользовании санатория "Барвиха", сообщает РБК с ссылкой на иск, поданный ведомством в январе текущего года."По версии Генпрокуратуры, изложенной в исковом заявлении, в начале 2000-х годов 99 гектаров территории "Барвихи" были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольными ему учреждениями", — отметило издание.По данным РБК, лесной участок передали частному инвестору и определили под индивидуальную жилую застройку якобы для реконструкции усадьбы Мейендорф.Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев подал иск в Одинцовский городской суд Московской области 22 января 2024 года, говорится в материале.
https://ria.ru/20240219/zavod-1928171096.html
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происшествия, жилье, россия, рбк (медиагруппа), московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Жилье, Россия, РБК (медиагруппа), Московская область (Подмосковье), Генеральная прокуратура РФ
СМИ: Генпрокуратура требует вернуть государству участки в Барвихе
РБК: Генпрокуратура требует вернуть государству 13 земельных участков в Барвихе