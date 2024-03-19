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Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали - РИА Новости, 19.03.2024
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Туризм
 
08:31 19.03.2024 (обновлено: 10:54 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/turisty-1934150009.html
Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали
Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали - РИА Новости, 19.03.2024
Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали
Вертолет эвакуировал девять туристов, выживших после схода лавины на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:31
2024-03-19T10:54
туризм
камчатка
елизово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вертолет эвакуировал девять туристов, выживших после схода лавины на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС."Борт Ми-8 МЧС России доставил туристов в город Елизово. Камчатские спасатели эвакуировали туристов с Семеновского кордона. &lt;...&gt; До места эвакуации туристов доставили на снегоходах, однако часть пути спасателям и участникам лыжного похода пришлось пройти пешком из-за сложности ландшафта и опасности схода новых лавин", — отметили в ведомстве.Медицинская помощь никому не потребовалась.Забрать с места тела погибших пока не представляется возможным из-за плохой погоды.Накануне лавина накрыла группу туристов из 11 человек, шедшую по гребню у перевала Красноармейский. Погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша, остальные смогли выбраться и в сопровождении спасателей добрались до Семеновского кордона в четырех километрах от места происшествия.Туристическая группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Он проходил через перевал Красноармейский, кордон Семеновский, перевал Седло, перевал Кехкуй и центральный кордон Налычево и должен был завершиться 23 марта.
https://ria.ru/20240319/vertolet-1934145747.html
https://ria.ru/20240311/lavina-1932340265.html
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
60
Эвакуация группы туристов, попавших под сход лавины на Камчатке
Вертолет МЧС эвакуировал группу туристов, попавшую под сход лавины на Камчатке. В турпоходе принимали участие 11 человек, двое из которых погибли.
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камчатка, елизово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Камчатка, Елизово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали

Вертолет эвакуировал группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вертолет эвакуировал девять туристов, выживших после схода лавины на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Борт Ми-8 МЧС России доставил туристов в город Елизово. Камчатские спасатели эвакуировали туристов с Семеновского кордона. <...> До места эвакуации туристов доставили на снегоходах, однако часть пути спасателям и участникам лыжного похода пришлось пройти пешком из-за сложности ландшафта и опасности схода новых лавин", — отметили в ведомстве.
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07:11
Медицинская помощь никому не потребовалась.
Забрать с места тела погибших пока не представляется возможным из-за плохой погоды.
Накануне лавина накрыла группу туристов из 11 человек, шедшую по гребню у перевала Красноармейский. Погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша, остальные смогли выбраться и в сопровождении спасателей добрались до Семеновского кордона в четырех километрах от места происшествия.
Туристическая группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Он проходил через перевал Красноармейский, кордон Семеновский, перевал Седло, перевал Кехкуй и центральный кордон Налычево и должен был завершиться 23 марта.
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ТуризмКамчаткаЕлизовоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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