https://ria.ru/20240319/turisty-1934150009.html
Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали
Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали - РИА Новости, 19.03.2024
Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали
Вертолет эвакуировал девять туристов, выживших после схода лавины на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:31
2024-03-19T08:31
2024-03-19T10:54
туризм
камчатка
елизово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934151571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc3d477fbcfdc5ce6b227e4c63b4dca1.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вертолет эвакуировал девять туристов, выживших после схода лавины на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС."Борт Ми-8 МЧС России доставил туристов в город Елизово. Камчатские спасатели эвакуировали туристов с Семеновского кордона. <...> До места эвакуации туристов доставили на снегоходах, однако часть пути спасателям и участникам лыжного похода пришлось пройти пешком из-за сложности ландшафта и опасности схода новых лавин", — отметили в ведомстве.Медицинская помощь никому не потребовалась.Забрать с места тела погибших пока не представляется возможным из-за плохой погоды.Накануне лавина накрыла группу туристов из 11 человек, шедшую по гребню у перевала Красноармейский. Погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша, остальные смогли выбраться и в сопровождении спасателей добрались до Семеновского кордона в четырех километрах от места происшествия.Туристическая группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Он проходил через перевал Красноармейский, кордон Семеновский, перевал Седло, перевал Кехкуй и центральный кордон Налычево и должен был завершиться 23 марта.
https://ria.ru/20240319/vertolet-1934145747.html
https://ria.ru/20240311/lavina-1932340265.html
камчатка
елизово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934151571_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e2f9ce7fa5585daf375493aae04d3875.jpg
Эвакуация группы туристов, попавших под сход лавины на Камчатке
Вертолет МЧС эвакуировал группу туристов, попавшую под сход лавины на Камчатке. В турпоходе принимали участие 11 человек, двое из которых погибли.
2024-03-19T08:31
true
PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, елизово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Камчатка, Елизово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали
Вертолет эвакуировал группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке