https://ria.ru/20240319/turisty-1934150009.html

Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали

Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали - РИА Новости, 19.03.2024

Группу туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке, эвакуировали

Вертолет эвакуировал девять туристов, выживших после схода лавины на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:31

2024-03-19T08:31

2024-03-19T10:54

туризм

камчатка

елизово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Вертолет эвакуировал девять туристов, выживших после схода лавины на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС."Борт Ми-8 МЧС России доставил туристов в город Елизово. Камчатские спасатели эвакуировали туристов с Семеновского кордона. <...> До места эвакуации туристов доставили на снегоходах, однако часть пути спасателям и участникам лыжного похода пришлось пройти пешком из-за сложности ландшафта и опасности схода новых лавин", — отметили в ведомстве.Медицинская помощь никому не потребовалась.Забрать с места тела погибших пока не представляется возможным из-за плохой погоды.Накануне лавина накрыла группу туристов из 11 человек, шедшую по гребню у перевала Красноармейский. Погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша, остальные смогли выбраться и в сопровождении спасателей добрались до Семеновского кордона в четырех километрах от места происшествия.Туристическая группа зарегистрировала свой маршрут в МЧС. Он проходил через перевал Красноармейский, кордон Семеновский, перевал Седло, перевал Кехкуй и центральный кордон Налычево и должен был завершиться 23 марта.

https://ria.ru/20240319/vertolet-1934145747.html

https://ria.ru/20240311/lavina-1932340265.html

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елизово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация группы туристов, попавших под сход лавины на Камчатке Вертолет МЧС эвакуировал группу туристов, попавшую под сход лавины на Камчатке. В турпоходе принимали участие 11 человек, двое из которых погибли. 2024-03-19T08:31 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

камчатка, елизово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм