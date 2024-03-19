Рейтинг@Mail.ru
Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
16:00 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/tseremoniya-1934268821.html
Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии
Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии - РИА Новости, 19.03.2024
Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии
Огонь восьмых международных спортивных игр "Дети Азии" зажгли в национальном парке "Ленские Столбы" в Якутии. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:00
2024-03-19T16:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
станислав поздняков
владимир максимов
россия
олимпийские игры
дети азии
международные спортивные игры (мси) "дети азии"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934259872_169:0:1220:591_1920x0_80_0_0_99c4d2ec4adf8bba48bcf400695aa5ae.jpg
ЯКУТСК, 19 мар – РИА Новости. Огонь восьмых международных спортивных игр "Дети Азии" зажгли в национальном парке "Ленские Столбы" в Якутии.В торжественной церемонии приняли участие глава республики Айсен Николаев, президент международного комитета Игры "Дети Азии" Владимир Максимов, президент олимпийского комитета РФ, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, двукратный олимпийский чемпион, посол Игр Вячеслав Фетисов. Зажжение огня по традиции началось с якутского национального обряда "алгыс"."Разрешите от имени правления Игр поздравить нас всех с зажжением Игр "Дети Азии"… На протяжении 100 дней огонь посетит каждое муниципальное образование Республики Саха (Якутия). Через масштабы этой эстафеты все узнают масштабы Якутии", - рассказал Максимов.По словам главы региона, сегодня "Дети Азии" символом Якутии и России. "Сюда приезжают дети с десятков стран мира. Это значит, несмотря на санкции, страна остается местом, которое притягивает спортсменов… Потому что здесь у нас честная, бескомпромиссная спортивная борьба, которая идет по всем правилам, и она объединяет людей во имя мира, во имя дружбы. Я уверен, что восьмые международные спортивные игры "Дети Азии" мы проведем на самом высоком уровне", - сказал Николаев.В свою очередь, Поздняков подчеркнул, что несмотря на кризис олимпийского движения все участники Игр разделяют главные олимпийские идеалы – дружба, стремление к совершенству и уважение к сопернику.В честь знаменательного события у подножья скалистых гор состоялся дружеский матч по хоккею молодых игроков с легендами российского хоккея.Фетисов отметил, что благодарен первому президенту Якутии за то, что он дал эту возможность и правильно назвал игры "Дети Азии". "Представляете, в это непростое время как для нас это очень важно. Я думаю, нам всем будет приятно поддержать этих мальчишек. И самое главное, я точно знаю, что среди них – будущие великие спортсмены, великие граждане нашей страны. Хоккей в Якутии будет спортом номер "один", я этого хочу, поэтому будем стараться", - заключил он.
https://ria.ru/20231215/yakutiya-1916073007.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934259872_261:0:1049:591_1920x0_80_0_0_31b5c44bffed957d24dc4e102b97e505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айсен николаев, станислав поздняков, владимир максимов, россия, олимпийские игры, дети азии, международные спортивные игры (мси) "дети азии", республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Станислав Поздняков, Владимир Максимов, Россия, Олимпийские игры, Дети Азии, Международные спортивные игры (МСИ) "Дети Азии", Республика Саха (Якутия)

Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии

© РИА Новости / Майя АкимоваОгонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии
Огонь VIII Игр Дети Азии зажгли в нацпарке Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Майя Акимова
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 мар – РИА Новости. Огонь восьмых международных спортивных игр "Дети Азии" зажгли в национальном парке "Ленские Столбы" в Якутии.
В торжественной церемонии приняли участие глава республики Айсен Николаев, президент международного комитета Игры "Дети Азии" Владимир Максимов, президент олимпийского комитета РФ, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, двукратный олимпийский чемпион, посол Игр Вячеслав Фетисов.
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЦеремония зажжения огня VIII Игр "Дети Азии"
Церемония зажжения огня VIII Игр Дети Азии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Церемония зажжения огня VIII Игр "Дети Азии"
Зажжение огня по традиции началось с якутского национального обряда "алгыс".
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЦеремония зажжения огня VIII Международных спортивных Игр "Дети Азии" в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии
Церемония зажжения огня VIII Международных спортивных Игр Дети Азии в национальном парке Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Церемония зажжения огня VIII Международных спортивных Игр "Дети Азии" в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии
«
"Разрешите от имени правления Игр поздравить нас всех с зажжением Игр "Дети Азии"… На протяжении 100 дней огонь посетит каждое муниципальное образование Республики Саха (Якутия). Через масштабы этой эстафеты все узнают масштабы Якутии", - рассказал Максимов.
По словам главы региона, сегодня "Дети Азии" символом Якутии и России. "Сюда приезжают дети с десятков стран мира. Это значит, несмотря на санкции, страна остается местом, которое притягивает спортсменов… Потому что здесь у нас честная, бескомпромиссная спортивная борьба, которая идет по всем правилам, и она объединяет людей во имя мира, во имя дружбы. Я уверен, что восьмые международные спортивные игры "Дети Азии" мы проведем на самом высоком уровне", - сказал Николаев.
© РИА Новости / Майя АкимоваОгонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии
Огонь VIII Игр Дети Азии зажгли в нацпарке Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Майя Акимова
Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии
В свою очередь, Поздняков подчеркнул, что несмотря на кризис олимпийского движения все участники Игр разделяют главные олимпийские идеалы – дружба, стремление к совершенству и уважение к сопернику.
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкДевушки в национальных костюмах выступают на церемонии зажжения огня VIII Международных спортивных Игр "Дети Азии" в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии
Девушки в национальных костюмах выступают на церемонии зажжения огня VIII Международных спортивных Игр Дети Азии в национальном парке Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Девушки в национальных костюмах выступают на церемонии зажжения огня VIII Международных спортивных Игр "Дети Азии" в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии
В честь знаменательного события у подножья скалистых гор состоялся дружеский матч по хоккею молодых игроков с легендами российского хоккея.
Фетисов отметил, что благодарен первому президенту Якутии за то, что он дал эту возможность и правильно назвал игры "Дети Азии". "Представляете, в это непростое время как для нас это очень важно. Я думаю, нам всем будет приятно поддержать этих мальчишек. И самое главное, я точно знаю, что среди них – будущие великие спортсмены, великие граждане нашей страны. Хоккей в Якутии будет спортом номер "один", я этого хочу, поэтому будем стараться", - заключил он.
Якутск - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Свыше 600 спортивных мероприятий проведут в Якутии в 2024 году
15 декабря 2023, 16:53
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевСтанислав ПоздняковВладимир МаксимовРоссияОлимпийские игрыДети АзииМеждународные спортивные игры (МСИ) "Дети Азии"Республика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала