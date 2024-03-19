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Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии

Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии - РИА Новости, 19.03.2024

Огонь VIII Игр "Дети Азии" зажгли в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии

Огонь восьмых международных спортивных игр "Дети Азии" зажгли в национальном парке "Ленские Столбы" в Якутии. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:00

2024-03-19T16:00

2024-03-19T16:00

республика саха (якутия)

айсен николаев

станислав поздняков

владимир максимов

россия

олимпийские игры

дети азии

международные спортивные игры (мси) "дети азии"

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ЯКУТСК, 19 мар – РИА Новости. Огонь восьмых международных спортивных игр "Дети Азии" зажгли в национальном парке "Ленские Столбы" в Якутии.В торжественной церемонии приняли участие глава республики Айсен Николаев, президент международного комитета Игры "Дети Азии" Владимир Максимов, президент олимпийского комитета РФ, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, двукратный олимпийский чемпион, посол Игр Вячеслав Фетисов. Зажжение огня по традиции началось с якутского национального обряда "алгыс"."Разрешите от имени правления Игр поздравить нас всех с зажжением Игр "Дети Азии"… На протяжении 100 дней огонь посетит каждое муниципальное образование Республики Саха (Якутия). Через масштабы этой эстафеты все узнают масштабы Якутии", - рассказал Максимов.По словам главы региона, сегодня "Дети Азии" символом Якутии и России. "Сюда приезжают дети с десятков стран мира. Это значит, несмотря на санкции, страна остается местом, которое притягивает спортсменов… Потому что здесь у нас честная, бескомпромиссная спортивная борьба, которая идет по всем правилам, и она объединяет людей во имя мира, во имя дружбы. Я уверен, что восьмые международные спортивные игры "Дети Азии" мы проведем на самом высоком уровне", - сказал Николаев.В свою очередь, Поздняков подчеркнул, что несмотря на кризис олимпийского движения все участники Игр разделяют главные олимпийские идеалы – дружба, стремление к совершенству и уважение к сопернику.В честь знаменательного события у подножья скалистых гор состоялся дружеский матч по хоккею молодых игроков с легендами российского хоккея.Фетисов отметил, что благодарен первому президенту Якутии за то, что он дал эту возможность и правильно назвал игры "Дети Азии". "Представляете, в это непростое время как для нас это очень важно. Я думаю, нам всем будет приятно поддержать этих мальчишек. И самое главное, я точно знаю, что среди них – будущие великие спортсмены, великие граждане нашей страны. Хоккей в Якутии будет спортом номер "один", я этого хочу, поэтому будем стараться", - заключил он.

https://ria.ru/20231215/yakutiya-1916073007.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, станислав поздняков, владимир максимов, россия, олимпийские игры, дети азии, международные спортивные игры (мси) "дети азии", республика саха (якутия)