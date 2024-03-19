https://ria.ru/20240319/trevoga-1934309180.html
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.03.2024
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:19
2024-03-19T18:19
2024-03-19T18:19
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Одесской и Кировоградской области объявили в 17.08 мск. В 18.02 тревога прозвучала в остальных указанных регионах. Ранее во вторник тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя почти час ее отменили во всех регионах старны за исключением Одесской и Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934203382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в Одесской и Кировоградской области объявили в 17.08 мск. В 18.02 тревога прозвучала в остальных указанных регионах.
Взрыв прогремел в Николаевской области, пишут украинские СМИ
Ранее во вторник тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя почти час ее отменили во всех регионах старны за исключением Одесской и Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине