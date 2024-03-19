https://ria.ru/20240319/trauler-1934271526.html
Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию
Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию - РИА Новости, 19.03.2024
Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию
Калининградские власти помогут семьям пострадавших при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" членов экипажа, губернатором Антоном Алихановым принято решение... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:14
2024-03-19T16:14
2024-03-19T16:32
происшествия
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 19 мар - РИА Новости. Калининградские власти помогут семьям пострадавших при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" членов экипажа, губернатором Антоном Алихановым принято решение выделить один миллион рублей семье погибшего и 500 тысяч рублей семьям раненых, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.Ранее он сообщал, что один человек погиб из-за пожара, который возник на борту траулера, еще четыре человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии."Губернатором было принято решение о выделении 1 млн рублей семье погибшего и 500 тыс семьям раненных. Министерству социального развития было дано поручение отработать этот вопрос", - сказал Лысков.
https://ria.ru/20240319/pozhar-1934152016.html
калининградская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининградская область
Происшествия, Калининградская область
Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию
Семья погибшего при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" получит миллион рублей
КАЛИНИНГРАД, 19 мар - РИА Новости. Калининградские власти помогут семьям пострадавших при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" членов экипажа, губернатором Антоном Алихановым принято решение выделить один миллион рублей семье погибшего и 500 тысяч рублей семьям раненых, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.
Ранее он сообщал, что один человек погиб из-за пожара, который возник на борту траулера, еще четыре человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.
"Губернатором было принято решение о выделении 1 млн рублей семье погибшего и 500 тыс семьям раненных. Министерству социального развития было дано поручение отработать этот вопрос", - сказал Лысков.
В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека