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Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию - РИА Новости, 19.03.2024
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16:14 19.03.2024 (обновлено: 16:32 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/trauler-1934271526.html
Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию
Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию - РИА Новости, 19.03.2024
Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию
Калининградские власти помогут семьям пострадавших при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" членов экипажа, губернатором Антоном Алихановым принято решение... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:14
2024-03-19T16:32
происшествия
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 19 мар - РИА Новости. Калининградские власти помогут семьям пострадавших при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" членов экипажа, губернатором Антоном Алихановым принято решение выделить один миллион рублей семье погибшего и 500 тысяч рублей семьям раненых, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.Ранее он сообщал, что один человек погиб из-за пожара, который возник на борту траулера, еще четыре человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии."Губернатором было принято решение о выделении 1 млн рублей семье погибшего и 500 тыс семьям раненных. Министерству социального развития было дано поручение отработать этот вопрос", - сказал Лысков.
https://ria.ru/20240319/pozhar-1934152016.html
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происшествия, калининградская область
Происшествия, Калининградская область
Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию

Семья погибшего при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" получит миллион рублей

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРыболовецкое судно "Капитан Лобанов"
Рыболовецкое судно Капитан Лобанов - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рыболовецкое судно "Капитан Лобанов" . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 19 мар - РИА Новости. Калининградские власти помогут семьям пострадавших при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" членов экипажа, губернатором Антоном Алихановым принято решение выделить один миллион рублей семье погибшего и 500 тысяч рублей семьям раненых, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.
Ранее он сообщал, что один человек погиб из-за пожара, который возник на борту траулера, еще четыре человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.
"Губернатором было принято решение о выделении 1 млн рублей семье погибшего и 500 тыс семьям раненных. Министерству социального развития было дано поручение отработать этот вопрос", - сказал Лысков.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека
08:57
 
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