https://ria.ru/20240319/trauler-1934271526.html

Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию

Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию - РИА Новости, 19.03.2024

Семья погибшего при ЧП на траулере "Капитан Лобанов" получит компенсацию

Калининградские власти помогут семьям пострадавших при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" членов экипажа, губернатором Антоном Алихановым принято решение... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:14

2024-03-19T16:14

2024-03-19T16:32

происшествия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 19 мар - РИА Новости. Калининградские власти помогут семьям пострадавших при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" членов экипажа, губернатором Антоном Алихановым принято решение выделить один миллион рублей семье погибшего и 500 тысяч рублей семьям раненых, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.Ранее он сообщал, что один человек погиб из-за пожара, который возник на борту траулера, еще четыре человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии."Губернатором было принято решение о выделении 1 млн рублей семье погибшего и 500 тыс семьям раненных. Министерству социального развития было дано поручение отработать этот вопрос", - сказал Лысков.

https://ria.ru/20240319/pozhar-1934152016.html

калининградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калининградская область