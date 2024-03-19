https://ria.ru/20240319/telediagnostika-1934320698.html

Более 15 тысяч километров сетей обследовали роботы "Мосводоканала"

Более 15 тысяч километров сетей обследовали роботы "Мосводоканала" - РИА Новости, 19.03.2024

Более 15 тысяч километров сетей обследовали роботы "Мосводоканала"

Свыше 15 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения обследовали роботы "Мосводоканала" за 20 лет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:27

2024-03-19T19:27

2024-03-19T19:27

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москва

мосводоканал

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Свыше 15 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения обследовали роботы "Мосводоканала" за 20 лет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице за 20 лет работы с помощью роботизированных систем было обследовано свыше 15 490 километров сетей водоснабжения и водоотведения, самых протяженных в стране", - говорится в сообщении. Уточняется, что для гарантии надежной работы, высокого качества поставляемого ресурса и исключения нештатных ситуаций специалисты комплекса городского хозяйства Москвы применяют различные способы контроля состояния трубопроводов. "Теледиагностика - самое высокотехнологичное направление в этой области. Так, в прошлом году с ее помощью прошло проверку 438,7 километра водопроводных и 726,1 километра канализационных сетей", - сообщается на сайте. Отмечается, что в арсенале центра технической диагностики "Мосводоканала" есть различные роботизированные комплексы: колесные, плавучие, а также оснащенные проталкиваемыми модулями. "В настоящее время при новом строительстве осматривают 100% всех коммуникаций. Кроме того, при эксплуатации водопроводных и канализационных сетей диаметром более 300 миллиметров проводится плановое обследование", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240311/moskva-1932323180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосводоканал, комплекс городского хозяйства москвы