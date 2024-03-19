Более 15 тысяч километров сетей обследовали роботы "Мосводоканала"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоботизированная техника, с помощью которой сотрудники "Мосводоканала" проводят профилактические ремонтные работы в водопроводных и канализационных сетях Москвы
Роботизированная техника, с помощью которой сотрудники "Мосводоканала" проводят профилактические ремонтные работы в водопроводных и канализационных сетях Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Свыше 15 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения обследовали роботы "Мосводоканала" за 20 лет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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"В столице за 20 лет работы с помощью роботизированных систем было обследовано свыше 15 490 километров сетей водоснабжения и водоотведения, самых протяженных в стране", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для гарантии надежной работы, высокого качества поставляемого ресурса и исключения нештатных ситуаций специалисты комплекса городского хозяйства Москвы применяют различные способы контроля состояния трубопроводов.
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"Теледиагностика - самое высокотехнологичное направление в этой области. Так, в прошлом году с ее помощью прошло проверку 438,7 километра водопроводных и 726,1 километра канализационных сетей", - сообщается на сайте.
Отмечается, что в арсенале центра технической диагностики "Мосводоканала" есть различные роботизированные комплексы: колесные, плавучие, а также оснащенные проталкиваемыми модулями.
"В настоящее время при новом строительстве осматривают 100% всех коммуникаций. Кроме того, при эксплуатации водопроводных и канализационных сетей диаметром более 300 миллиметров проводится плановое обследование", - говорится в сообщении.