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Более 15 тысяч километров сетей обследовали роботы "Мосводоканала" - РИА Новости, 19.03.2024
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19:27 19.03.2024
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Более 15 тысяч километров сетей обследовали роботы "Мосводоканала"
Более 15 тысяч километров сетей обследовали роботы "Мосводоканала" - РИА Новости, 19.03.2024
Более 15 тысяч километров сетей обследовали роботы "Мосводоканала"
Свыше 15 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения обследовали роботы "Мосводоканала" за 20 лет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:27
2024-03-19T19:27
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Свыше 15 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения обследовали роботы "Мосводоканала" за 20 лет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице за 20 лет работы с помощью роботизированных систем было обследовано свыше 15 490 километров сетей водоснабжения и водоотведения, самых протяженных в стране", - говорится в сообщении. Уточняется, что для гарантии надежной работы, высокого качества поставляемого ресурса и исключения нештатных ситуаций специалисты комплекса городского хозяйства Москвы применяют различные способы контроля состояния трубопроводов. "Теледиагностика - самое высокотехнологичное направление в этой области. Так, в прошлом году с ее помощью прошло проверку 438,7 километра водопроводных и 726,1 километра канализационных сетей", - сообщается на сайте. Отмечается, что в арсенале центра технической диагностики "Мосводоканала" есть различные роботизированные комплексы: колесные, плавучие, а также оснащенные проталкиваемыми модулями. "В настоящее время при новом строительстве осматривают 100% всех коммуникаций. Кроме того, при эксплуатации водопроводных и канализационных сетей диаметром более 300 миллиметров проводится плановое обследование", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, мосводоканал, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводоканал, Комплекс городского хозяйства Москвы

Более 15 тысяч километров сетей обследовали роботы "Мосводоканала"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоботизированная техника, с помощью которой сотрудники "Мосводоканала" проводят профилактические ремонтные работы в водопроводных и канализационных сетях Москвы
Роботизированная техника, с помощью которой сотрудники Мосводоканала проводят профилактические ремонтные работы в водопроводных и канализационных сетях Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Роботизированная техника, с помощью которой сотрудники "Мосводоканала" проводят профилактические ремонтные работы в водопроводных и канализационных сетях Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Свыше 15 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения обследовали роботы "Мосводоканала" за 20 лет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В столице за 20 лет работы с помощью роботизированных систем было обследовано свыше 15 490 километров сетей водоснабжения и водоотведения, самых протяженных в стране", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для гарантии надежной работы, высокого качества поставляемого ресурса и исключения нештатных ситуаций специалисты комплекса городского хозяйства Москвы применяют различные способы контроля состояния трубопроводов.
«
"Теледиагностика - самое высокотехнологичное направление в этой области. Так, в прошлом году с ее помощью прошло проверку 438,7 километра водопроводных и 726,1 километра канализационных сетей", - сообщается на сайте.
Отмечается, что в арсенале центра технической диагностики "Мосводоканала" есть различные роботизированные комплексы: колесные, плавучие, а также оснащенные проталкиваемыми модулями.
"В настоящее время при новом строительстве осматривают 100% всех коммуникаций. Кроме того, при эксплуатации водопроводных и канализационных сетей диаметром более 300 миллиметров проводится плановое обследование", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосводоканалКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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