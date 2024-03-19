https://ria.ru/20240319/tamozhnya-1934198795.html
В Хабаровском крае изъяли труды Геббельса у выезжавшей в Китай россиянки
В Хабаровском крае изъяли труды Геббельса у выезжавшей в Китай россиянки - РИА Новости, 19.03.2024
В Хабаровском крае изъяли труды Геббельса у выезжавшей в Китай россиянки
Хабаровские таможенники изъяли у выезжавшей в Китай россиянки дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, рассказали в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:10
2024-03-19T12:10
2024-03-19T12:10
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йозеф геббельс
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Хабаровские таможенники изъяли у выезжавшей в Китай россиянки дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, рассказали в пресс-службе ФТС России. "Печатное издание "Дневники 1945 года. Последние записи", представляющее собой фрагмент коллекции рукописей главного пропагандиста Третьего рейха Пауля Йозефа Геббельса, обнаружили хабаровские таможенники у 39-летней россиянки", - говорится в релизе. Запрещенную литературу выявили при сканировании багажа женщины, выезжавшей в Китай через пункт пропуска Покровка. Инспекторам она сообщила, что книгу перевозила для личного чтения, не зная, что она запрещена в РФ. "Таможенники изъяли печатное издание. Экспертиза подтвердила, что оно представляет собой труд главного идеолога нацизма, рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии и входит в Федеральный список экстремистских материалов", - отметили в ведомстве. В дневнике оправдываются дискриминационные и насильственные действий по отношению к евреям. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов на вывоз товаров), максимальный штраф по которому для граждан - 2,5 тысячи рублей. Материалы дела переданы в суд.
https://ria.ru/20240119/fleyta-1922288777.html
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происшествия, китай, россия, германия, йозеф геббельс, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Китай, Россия, Германия, Йозеф Геббельс, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Хабаровском крае изъяли труды Геббельса у выезжавшей в Китай россиянки
Таможенники отобрали труды Геббельса у выезжавшей в Китай россиянки
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Хабаровские таможенники изъяли у выезжавшей в Китай россиянки дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, рассказали в пресс-службе ФТС России
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"Печатное издание "Дневники 1945 года. Последние записи", представляющее собой фрагмент коллекции рукописей главного пропагандиста Третьего рейха Пауля Йозефа Геббельса, обнаружили хабаровские таможенники у 39-летней россиянки", - говорится в релизе.
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Запрещенную литературу выявили при сканировании багажа женщины, выезжавшей в Китай через пункт пропуска Покровка. Инспекторам она сообщила, что книгу перевозила для личного чтения, не зная, что она запрещена в РФ.
"Таможенники изъяли печатное издание. Экспертиза подтвердила, что оно представляет собой труд главного идеолога нацизма, рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии и входит в Федеральный список экстремистских материалов", - отметили в ведомстве.
В дневнике оправдываются дискриминационные и насильственные действий по отношению к евреям.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов на вывоз товаров), максимальный штраф по которому для граждан - 2,5 тысячи рублей.
Материалы дела переданы в суд.
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