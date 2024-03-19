https://ria.ru/20240319/tamozhnya-1934198795.html

В Хабаровском крае изъяли труды Геббельса у выезжавшей в Китай россиянки

В Хабаровском крае изъяли труды Геббельса у выезжавшей в Китай россиянки - РИА Новости, 19.03.2024

В Хабаровском крае изъяли труды Геббельса у выезжавшей в Китай россиянки

Хабаровские таможенники изъяли у выезжавшей в Китай россиянки дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, рассказали в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:10

2024-03-19T12:10

2024-03-19T12:10

происшествия

китай

россия

германия

йозеф геббельс

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Хабаровские таможенники изъяли у выезжавшей в Китай россиянки дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, рассказали в пресс-службе ФТС России. "Печатное издание "Дневники 1945 года. Последние записи", представляющее собой фрагмент коллекции рукописей главного пропагандиста Третьего рейха Пауля Йозефа Геббельса, обнаружили хабаровские таможенники у 39-летней россиянки", - говорится в релизе. Запрещенную литературу выявили при сканировании багажа женщины, выезжавшей в Китай через пункт пропуска Покровка. Инспекторам она сообщила, что книгу перевозила для личного чтения, не зная, что она запрещена в РФ. "Таможенники изъяли печатное издание. Экспертиза подтвердила, что оно представляет собой труд главного идеолога нацизма, рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии и входит в Федеральный список экстремистских материалов", - отметили в ведомстве. В дневнике оправдываются дискриминационные и насильственные действий по отношению к евреям. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов на вывоз товаров), максимальный штраф по которому для граждан - 2,5 тысячи рублей. Материалы дела переданы в суд.

https://ria.ru/20240119/fleyta-1922288777.html

https://ria.ru/20240126/tamozhnya-1923737324.html

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происшествия, китай, россия, германия, йозеф геббельс, федеральная таможенная служба (фтс россии)