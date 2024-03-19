https://ria.ru/20240319/syrskiy-1934158996.html

"Мой приоритет". Главком ВСУ сделал неожиданное заявление

"Мой приоритет". Главком ВСУ сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 19.03.2024

"Мой приоритет". Главком ВСУ сделал неожиданное заявление

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале назвал развитие беспилотных систем страны приоритетом. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:42

2024-03-19T09:42

2024-03-19T09:42

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале назвал развитие беспилотных систем страны приоритетом."Беспилотные системы имеют важное значение", — написал он.Во вторник командир одного из российских подразделений РЭБ рассказал РИА Новости, что специалисты Вооруженных сил передали охотникам на БПЛА на Запорожском направлении новые характеристики беспилотников украинских боевиков.В результате "охоты" бойцам удалось получить важные элементы оборудования дронов противника, которые в дальнейшем помогут в борьбе с ними.

https://ria.ru/20240318/strategiya-1934013285.html

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

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