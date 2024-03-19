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"Мой приоритет". Главком ВСУ сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 19.03.2024
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09:42 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/syrskiy-1934158996.html
"Мой приоритет". Главком ВСУ сделал неожиданное заявление
"Мой приоритет". Главком ВСУ сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 19.03.2024
"Мой приоритет". Главком ВСУ сделал неожиданное заявление
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале назвал развитие беспилотных систем страны приоритетом. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:42
2024-03-19T09:42
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале назвал развитие беспилотных систем страны приоритетом.&quot;Беспилотные системы имеют важное значение&quot;, — написал он.Во вторник командир одного из российских подразделений РЭБ рассказал РИА Новости, что специалисты Вооруженных сил передали охотникам на БПЛА на Запорожском направлении новые характеристики беспилотников украинских боевиков.В результате "охоты" бойцам удалось получить важные элементы оборудования дронов противника, которые в дальнейшем помогут в борьбе с ними.
https://ria.ru/20240318/strategiya-1934013285.html
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в мире, александр сырский, украина, киев, вооруженные силы украины, политика, россия, вооруженные силы рф
В мире, Александр Сырский, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Политика, Россия, Вооруженные силы РФ
"Мой приоритет". Главком ВСУ сделал неожиданное заявление

Главком ВСУ Сырский назвал развитие беспилотных систем Украины приоритетом

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале назвал развитие беспилотных систем страны приоритетом.
«

"Беспилотные системы имеют важное значение", — написал он.

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Во вторник командир одного из российских подразделений РЭБ рассказал РИА Новости, что специалисты Вооруженных сил передали охотникам на БПЛА на Запорожском направлении новые характеристики беспилотников украинских боевиков.
В результате "охоты" бойцам удалось получить важные элементы оборудования дронов противника, которые в дальнейшем помогут в борьбе с ними.
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