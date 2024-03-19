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Франция знает, что их потери на Украине превысили "порог", сообщила СВР
Франция знает, что их потери на Украине превысили "порог", сообщила СВР - РИА Новости, 19.03.2024
Франция знает, что их потери на Украине превысили "порог", сообщила СВР
В Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:29
2024-03-19T17:29
2024-03-19T17:29
специальная военная операция на украине
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сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты, сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Макрону рано или поздно придется раскрыть неприглядную правду, но он будет стремиться максимально оттянуть "признательные показания". Как говорят в Елисейском дворце, число погибших французов "уже превысило психологически значимый порог", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР со ссылкой на слова её директора Нарышкина. "Обнародование столь чувствительных данных способно спровоцировать граждан на протесты, особенно на фоне массовых антиправительственных выступлений фермеров по всей стране", - добавили в СВР.
https://ria.ru/20240319/reshenie-1934293007.html
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в мире, украина, франция, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Франция знает, что их потери на Украине превысили "порог", сообщила СВР
Нарышкин: Франция знает, что их потери на Украине выше "психологического порога"