https://ria.ru/20240319/svr-1934297548.html

Франция знает, что их потери на Украине превысили "порог", сообщила СВР

Франция знает, что их потери на Украине превысили "порог", сообщила СВР - РИА Новости, 19.03.2024

Франция знает, что их потери на Украине превысили "порог", сообщила СВР

В Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:29

2024-03-19T17:29

2024-03-19T17:29

специальная военная операция на украине

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сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты, сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Макрону рано или поздно придется раскрыть неприглядную правду, но он будет стремиться максимально оттянуть "признательные показания". Как говорят в Елисейском дворце, число погибших французов "уже превысило психологически значимый порог", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР со ссылкой на слова её директора Нарышкина. "Обнародование столь чувствительных данных способно спровоцировать граждан на протесты, особенно на фоне массовых антиправительственных выступлений фермеров по всей стране", - добавили в СВР.

https://ria.ru/20240319/reshenie-1934293007.html

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в мире, украина, франция, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)