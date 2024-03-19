https://ria.ru/20240319/sud-1934163326.html

На Чукотке будут судить экс-полицейского, помещавшего задержанных в клетку

На Чукотке будут судить экс-полицейского, помещавшего задержанных в клетку - РИА Новости, 19.03.2024

На Чукотке будут судить экс-полицейского, помещавшего задержанных в клетку

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего участкового на Чукотке, который на протяжении двух лет незаконно избивал задержанных и помещал их в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:13

2024-03-19T10:13

2024-03-19T10:13

происшествия

россия

чукотка

дмитрий демешин

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего участкового на Чукотке, который на протяжении двух лет незаконно избивал задержанных и помещал их в самодельную клетку площадью менее одного "квадрата", сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу. Ранее в СУСК по Чукотскому АО РИА Новости сообщали, что в 2020 году сотрудник подразделения участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Провиденское" незаконно поместил в самодельную металлическую клетку в коридоре сельского пункта полиции задержанную 21-летнюю девушку, ее он также избил. Кроме того, по данным следствия, полицейский незаконно помещал в клетку 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". В СУСК уточнили, что фигурант сам смастерил клетку якобы для хранения вещей. "Действия обвиняемого квалифицированы по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия). Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора РФ Дмитрием Демешиным. Уголовное дело будет рассмотрено Провиденским районным судом Чукотского автономного округа", - говорится в сообщении. Мужчина уволен из полиции. По данным управления ГП, в "клетку для исправления" площадью менее одного квадратного метра, не предназначенную для административного задержания, в 2018 и 2020 годах периодически помещались и удерживались 9 женщин и 5 мужчин под предлогом пресечения совершаемых ими правонарушений. Этим фигурант нарушал их конституционные права. В отношении 4 человек, оказавших сопротивление, экс-полицейский применял насилие. Одной женщине он сломал руку, отмечают в управлении. У некоторых женщин, сидевших в клетке, дома оставались без надлежащего присмотра малолетние дети. Фигурант отрицает вину, но в его телефоне обнаружены фото- и видео материалы с потерпевшими, добавляют в управлении.

https://ria.ru/20230515/sud-1871923420.html

https://ria.ru/20220802/politsiya-1806584175.html

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происшествия, россия, чукотка, дмитрий демешин