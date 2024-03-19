https://ria.ru/20240319/studenty-1934275152.html

Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу

Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу - РИА Новости, 19.03.2024

Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу

Студенты колледжей и техникумов из многодетных семей Вологодчины смогут получить компенсацию за оплату обучения; соответствующий законопроект будет рассмотрен... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:26

2024-03-19T16:26

2024-03-19T16:26

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

социальные выплаты

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ВОЛОГДА, 19 мар — РИА Новости. Студенты колледжей и техникумов из многодетных семей Вологодчины смогут получить компенсацию за оплату обучения; соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания области, которая состоится 27 марта, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко. "Согласно мониторингу, который провел департамент образования, в прошлом учебном году на платной основе в профессиональных образовательных организациях области обучались порядка 200 студентов из многодетных семей. Ребята выбирают наиболее востребованные и популярные специальности, однако пока далеко не всем хватает бюджетных мест. Законопроектом предлагается установить компенсацию стоимости обучения в колледжах и техникумах для студентов из многодетных семей в размере 50%, но не более 50 тысяч рублей за один учебный год. Мера поддержки будет предоставляться тем, кто успешно прошел промежуточную или итоговую аттестацию", - пояснил Луценко, которого цитирует пресс-служба Заксобрания. Как отмечается в сообщении, поправки в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование" разработаны на основании поручения президента РФ, в котором органам власти субъектов дана рекомендация проработать вопрос предоставления компенсации многодетным семьям стоимости обучения детей в учреждениях среднего звена. Также на предстоящей сессии депутаты рассмотрят поправки, которыми устанавливается единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей супругам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет. Возможная численность получателей выплаты составит 1800 человек, предоставлять ее планируют с 1 января 2024 года из средств областного бюджета, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240313/kultura-1932824838.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей луценко, вологодская область, законодательное собрание вологодской области, социальные выплаты