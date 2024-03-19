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Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу - РИА Новости, 19.03.2024
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Вологодская область
 
16:26 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/studenty-1934275152.html
Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу
Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу - РИА Новости, 19.03.2024
Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу
Студенты колледжей и техникумов из многодетных семей Вологодчины смогут получить компенсацию за оплату обучения; соответствующий законопроект будет рассмотрен... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:26
2024-03-19T16:26
вологодская область
андрей луценко
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
социальные выплаты
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ВОЛОГДА, 19 мар — РИА Новости. Студенты колледжей и техникумов из многодетных семей Вологодчины смогут получить компенсацию за оплату обучения; соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания области, которая состоится 27 марта, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко. "Согласно мониторингу, который провел департамент образования, в прошлом учебном году на платной основе в профессиональных образовательных организациях области обучались порядка 200 студентов из многодетных семей. Ребята выбирают наиболее востребованные и популярные специальности, однако пока далеко не всем хватает бюджетных мест. Законопроектом предлагается установить компенсацию стоимости обучения в колледжах и техникумах для студентов из многодетных семей в размере 50%, но не более 50 тысяч рублей за один учебный год. Мера поддержки будет предоставляться тем, кто успешно прошел промежуточную или итоговую аттестацию", - пояснил Луценко, которого цитирует пресс-служба Заксобрания. Как отмечается в сообщении, поправки в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование" разработаны на основании поручения президента РФ, в котором органам власти субъектов дана рекомендация проработать вопрос предоставления компенсации многодетным семьям стоимости обучения детей в учреждениях среднего звена. Также на предстоящей сессии депутаты рассмотрят поправки, которыми устанавливается единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей супругам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет. Возможная численность получателей выплаты составит 1800 человек, предоставлять ее планируют с 1 января 2024 года из средств областного бюджета, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240313/kultura-1932824838.html
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андрей луценко, вологодская область, законодательное собрание вологодской области, социальные выплаты
Вологодская область, Андрей Луценко, Вологодская область, Законодательное Собрание Вологодской области, Социальные выплаты

Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 19 мар — РИА Новости. Студенты колледжей и техникумов из многодетных семей Вологодчины смогут получить компенсацию за оплату обучения; соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания области, которая состоится 27 марта, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.
"Согласно мониторингу, который провел департамент образования, в прошлом учебном году на платной основе в профессиональных образовательных организациях области обучались порядка 200 студентов из многодетных семей. Ребята выбирают наиболее востребованные и популярные специальности, однако пока далеко не всем хватает бюджетных мест. Законопроектом предлагается установить компенсацию стоимости обучения в колледжах и техникумах для студентов из многодетных семей в размере 50%, но не более 50 тысяч рублей за один учебный год. Мера поддержки будет предоставляться тем, кто успешно прошел промежуточную или итоговую аттестацию", - пояснил Луценко, которого цитирует пресс-служба Заксобрания.
Как отмечается в сообщении, поправки в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование" разработаны на основании поручения президента РФ, в котором органам власти субъектов дана рекомендация проработать вопрос предоставления компенсации многодетным семьям стоимости обучения детей в учреждениях среднего звена.
Также на предстоящей сессии депутаты рассмотрят поправки, которыми устанавливается единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей супругам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет. Возможная численность получателей выплаты составит 1800 человек, предоставлять ее планируют с 1 января 2024 года из средств областного бюджета, добавили в пресс-службе.
Вологда - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Вологодская областьАндрей ЛуценкоВологодская областьЗаконодательное Собрание Вологодской областиСоциальные выплаты
 
 
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