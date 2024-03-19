https://ria.ru/20240319/studenty-1934275152.html
Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу
Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу - РИА Новости, 19.03.2024
Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу
Студенты колледжей и техникумов из многодетных семей Вологодчины смогут получить компенсацию за оплату обучения; соответствующий законопроект будет рассмотрен... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:26
2024-03-19T16:26
2024-03-19T16:26
вологодская область
андрей луценко
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880443715_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_55830aac4f5c074c52691dd1d6912b2d.jpg
ВОЛОГДА, 19 мар — РИА Новости. Студенты колледжей и техникумов из многодетных семей Вологодчины смогут получить компенсацию за оплату обучения; соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания области, которая состоится 27 марта, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко. "Согласно мониторингу, который провел департамент образования, в прошлом учебном году на платной основе в профессиональных образовательных организациях области обучались порядка 200 студентов из многодетных семей. Ребята выбирают наиболее востребованные и популярные специальности, однако пока далеко не всем хватает бюджетных мест. Законопроектом предлагается установить компенсацию стоимости обучения в колледжах и техникумах для студентов из многодетных семей в размере 50%, но не более 50 тысяч рублей за один учебный год. Мера поддержки будет предоставляться тем, кто успешно прошел промежуточную или итоговую аттестацию", - пояснил Луценко, которого цитирует пресс-служба Заксобрания. Как отмечается в сообщении, поправки в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование" разработаны на основании поручения президента РФ, в котором органам власти субъектов дана рекомендация проработать вопрос предоставления компенсации многодетным семьям стоимости обучения детей в учреждениях среднего звена. Также на предстоящей сессии депутаты рассмотрят поправки, которыми устанавливается единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей супругам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет. Возможная численность получателей выплаты составит 1800 человек, предоставлять ее планируют с 1 января 2024 года из средств областного бюджета, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240313/kultura-1932824838.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880443715_46:0:757:533_1920x0_80_0_0_2c9cb8151f055c3f5a6859abd4681340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко, вологодская область, законодательное собрание вологодской области, социальные выплаты
Вологодская область, Андрей Луценко, Вологодская область, Законодательное Собрание Вологодской области, Социальные выплаты
ВОЛОГДА, 19 мар — РИА Новости. Студенты колледжей и техникумов из многодетных семей Вологодчины смогут получить компенсацию за оплату обучения; соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания области, которая состоится 27 марта, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.
"Согласно мониторингу, который провел департамент образования, в прошлом учебном году на платной основе в профессиональных образовательных организациях области обучались порядка 200 студентов из многодетных семей. Ребята выбирают наиболее востребованные и популярные специальности, однако пока далеко не всем хватает бюджетных мест. Законопроектом предлагается установить компенсацию стоимости обучения в колледжах и техникумах для студентов из многодетных семей в размере 50%, но не более 50 тысяч рублей за один учебный год. Мера поддержки будет предоставляться тем, кто успешно прошел промежуточную или итоговую аттестацию", - пояснил Луценко, которого цитирует пресс-служба Заксобрания.
Как отмечается в сообщении, поправки в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование" разработаны на основании поручения президента РФ
, в котором органам власти субъектов дана рекомендация проработать вопрос предоставления компенсации многодетным семьям стоимости обучения детей в учреждениях среднего звена.
Также на предстоящей сессии депутаты рассмотрят поправки, которыми устанавливается единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей супругам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет. Возможная численность получателей выплаты составит 1800 человек, предоставлять ее планируют с 1 января 2024 года из средств областного бюджета, добавили в пресс-службе.
Около 300 молодых вологжан обсудили культурный код России