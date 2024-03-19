https://ria.ru/20240319/strategicheskaya_stabilnost-1934129458.html

Полянский назвал условие для диалога с Западом по стратстабильности

Полянский назвал условие для диалога с Западом по стратстабильности - РИА Новости, 19.03.2024

Полянский назвал условие для диалога с Западом по стратстабильности

Стратегический диалог Москвы и Вашингтона с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен только после кардинального... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T00:58

2024-03-19T00:58

2024-03-19T10:54

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сша

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дмитрий полянский

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оон

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ООН, 19 мар - РИА Новости. Стратегический диалог Москвы и Вашингтона с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен только после кардинального пересмотра США и НАТО своего антироссийского курса, заявил на заседании первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза."Что касается вопросов стратегического диалога между Россией и США с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, то они не могут быть обособлены от общего военно-политического контекста", - сказал он. По словам Полянского, Москва не видит основы для такой работы в условиях попыток стран Запада нанести ей "стратегическое поражение" и их отказа уважать жизненно важные интересы.Как отметил дипломат, диалог по этому вопросу станет возможен только в том случае, если США и НАТО пересмотрят свой крайне враждебный антироссийский курс. Кроме того, они должны выразить готовность вести дискуссию с учетом всех важных аспектов стратегической стабильности, сосредоточившись на устранении первопричин разногласий в сфере безопасности.Как указал Полянский, Россия будет ориентироваться не на красивые слова и пустые призывы, а на дела, "которые пока убедительно указывают на незаинтересованность США и их союзников к сколько-нибудь серьезному разговору, в котором, как мы сегодня могли убедиться, заинтересован как раз весь мир".Истерики и угрозы из Вашингтона, Лондона и Брюсселя, подчеркнул зампостпреда, не впечатляют Москву и не влияют на общую ситуацию. Полянский призвал страны Запада осознать это и "перестать валить с больной головы на здоровую". Только в таком случае, по его словам, "часы Судного дня" могут начать обратный отсчет.Перед этим постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты прямо сейчас хотят без предварительных условий вступить в двусторонние дискуссии с Китаем и Россией по теме контроля над вооружениями.В МИД России на это ответили, что авторы инициативы "явно не потрудились ознакомиться" с текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля. Тогда он, в частности, заявил, что в Москве видят, что страны Запада, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести с ней переговоры по стратегической стабильности. Президент подчеркнул, что это невозможно.В министерстве также отметили, что позиция Москвы неизменна, и вопросы безопасности и стабильности она готова обсуждать только в едином комплексе и с акцентом на аспекты, которые прямо затрагивают ее интересы. Тем не менее, пока что России предлагают вести диалог на условиях США и только по тем проблемам, которые волнуют Вашингтон, заключили в ведомстве.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сейчас диалог о стратегической стабильности может быть только честным, а не таким, к какому привыкли США. Он добавил, что нельзя восстановить доверие в условиях, когда Россию открыто объявили враждебным государством и угрозой, которую необходимо уничтожить.

https://ria.ru/20240319/zapad-1934143385.html

https://ria.ru/20240319/yadernoe_vooruzhenie-1934129031.html

https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932680091.html

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россия, сша, москва, дмитрий полянский, линда томас-гринфилд, оон, нато