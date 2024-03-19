https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934321893.html

Спецоперация, 19 марта: ВС России освободили село Орловка в ДНР

Спецоперация, 19 марта: ВС России освободили село Орловка в ДНР - РИА Новости, 19.03.2024

Спецоперация, 19 марта: ВС России освободили село Орловка в ДНР

О продвижении российских войск на фронте, уничтожении наемников в приграничных районах и призывах США к Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:37

2024-03-19T19:37

2024-03-19T20:55

специальная военная операция на украине

украина

россия

белгородская область

андрей марочко

линдси грэм

сергей нарышкин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. О продвижении российских войск на фронте, уничтожении наемников в приграничных районах и призывах США к Украине — в материале РИА Новости.Ход специальной военной операцииНа Авдеевском направлении российские войска освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики, сообщили во вторник в Минобороны. Удалось отразить шесть контратак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи.В ведомстве отметили, что на Белгородском направлении российские подразделения предотвращают проникновение украинских диверсионно-разведывательных групп на приграничную территорию. "В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", — сказали в ведомстве.Всего украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях в совокупности до 570 человек. На Авдеевском, Херсонском и Купянском направлениях удалось улучшить положение по переднему краю, на Донецком — занять более выгодные рубежи. Сенатор США призвал ужесточить мобилизацию на Украине Американский сенатор Линдси Грэм* считает, что украинцы должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста и помощи со стороны США. "Я надеюсь, что те, кто годятся для службы в украинской армии, пойдут туда. Не могу поверить, что она (служба. — Прим. ред.) с 27 лет. Вы должны служить — и не с 25 или 27 лет", — приводит слова сенатора газета The Washington Post.По мнению Грэма*, Киеву "нужно больше людей в строю". Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Как отмечает издание, сенатор также заявил, что на Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту. Вертолет ВСУ сбит из засадыРасчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" группировки войск "Юг" сбил ударный украинский вертолет на Артемовском направлении, сообщил РИА Новости командир дивизиона зенитной батареи с позывным Тихий. "Дали нам указание с командного пункта об обнаружении вражеского транспортного средства. Высота ее (цели. — Прим. ред.) была где-то 500-600 метров. <...> Мы спокойно взяли ее, сопровождали порядка десяти километров, уже знали, что она идет, идет на нас. И как только вошла в зону поражения — уничтожили", — рассказал он.По его словам, цель поразили на расстоянии примерно семи-восьми километров от линии боевого соприкосновения. Охота за ней велась достаточно давно, на вертолет была устроена засада.Уничтожена база наемниковУдары по ВСУ наносятся во множестве населенных пунктов Харьковской области. В частности, под Волчанском российская артиллерия уничтожила базу наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он добавил, что места скопления вооружения, техники и личного состава украинских боевиков удалось выявить и уничтожить возле населенных пунктов Уды и Казачья Лопань.По его словам, между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка разбили колонну, перевозившую военные грузы. Комбинированный удар сорвал ротационные мероприятия ВСУ в районе Песчаного. В районах Синьковки и Петропавловки при помощи стрелкового оружия и артиллерии сорвали попытки наступления ВСУ. В Кисловке российская авиация уничтожила долговременную огневую точку. Российские охотники за БПЛА получили новые данныеСпециалисты Вооруженных сил России передали "охотникам на БПЛА" на Запорожском направлении новые характеристики беспилотников украинских боевиков, что позволило улучшить результативность, рассказал РИА Новости командир подразделения РЭБ. "Специалисты, которым мы передаем трофеи, диапазон рабочих частот выявляют, на которых они работали, эти новые трофеи, и передают нам, чтобы с большей эффективностью работали мы. Точки взлета, маршруты полета, откуда мы выявляем их. Отрабатываем по крыльям противника нашими стационарными станциями. Ружьями по маленьким квадрокоптерам. Достаточно часто меняет диапазон рабочих частот, пытается "маневрировать". Благодаря нашей совместной работе выявляем эти частоты, не даем противнику достигать своих целей по разведке и наведению артиллерии", — рассказал военнослужащий.Другой боец подразделения отметил, что в результате "охоты" им удалось получить важные элементы оборудования БПЛА украинских боевиков, которые в дальнейшем помогут в борьбе с ними. Новые теракты со стороны УкраиныУкраинские войска выпустили за десять минут восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 6:20 — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении.В 6:30 украинские войска выпустили еще четыре снаряда по Петровскому району Донецка. Средства ПВО сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Вампир" чешского производства над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны. Кроме того, над территорией региона сбито три украинских БПЛА. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в регионе за неделю погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Франция готовит военных к отправке на УкраинуФранция готовит контингент для отправки на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-бюро СВР со ссылкой на слова главы спецслужбы.Он добавил, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240319/sholts-1934270616.html

https://ria.ru/20240319/oruzhie-1934178394.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20240319/vsu-1934263303.html

https://ria.ru/20240318/pushkov-1933892224.html

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украина, россия, белгородская область, андрей марочко, линдси грэм, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сцкк