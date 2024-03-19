https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934225900.html

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных - РИА Новости, 19.03.2024

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 130... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:40

2024-03-19T13:40

2024-03-19T13:40

специальная военная операция на украине

россия

старомайорское

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 130 человек, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ru/20240319/orlovka-1934224493.html

россия

старомайорское

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность