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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934225900.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных - РИА Новости, 19.03.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 130... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:40
2024-03-19T13:40
специальная военная операция на украине
россия
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 130 человек, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ru/20240319/orlovka-1934224493.html
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старомайорское
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россия, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных

Минобороны: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 130 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника на данном участке фронта составили до 130 человек, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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