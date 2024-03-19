https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934225468.html

ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении

ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении - РИА Новости, 19.03.2024

ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении

В приграничных районах на территории Украины, рядом с российским населенным пунктом Козинка Белгородской области, войска Украины потеряли до 40 военнослужащих,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:38

2024-03-19T13:38

2024-03-19T13:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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белгородская область

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В приграничных районах на территории Украины, рядом с российским населенным пунктом Козинка Белгородской области, войска Украины потеряли до 40 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что на белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию."В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240319/ataka-1934223495.html

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Удар по украинским диверсантам в приграничном районе с Белгородской областью Российские военные нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили в Минобороны и показали видео 2024-03-19T13:38 true PT0M46S

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность, белгородская область