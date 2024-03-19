https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934225468.html
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении - РИА Новости, 19.03.2024
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении
В приграничных районах на территории Украины, рядом с российским населенным пунктом Козинка Белгородской области, войска Украины потеряли до 40 военнослужащих,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:38
2024-03-19T13:38
2024-03-19T13:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В приграничных районах на территории Украины, рядом с российским населенным пунктом Козинка Белгородской области, войска Украины потеряли до 40 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что на белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию."В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240319/ataka-1934223495.html
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Удар по украинским диверсантам в приграничном районе с Белгородской областью
Российские военные нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили в Минобороны и показали видео
2024-03-19T13:38
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PT0M46S
РИА Новости
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вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Безопасность, Белгородская область
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 40 военных в приграничных районах рядом с Козинкой