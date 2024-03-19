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ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 19.03.2024 (обновлено: 13:48 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934225468.html
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении - РИА Новости, 19.03.2024
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении
В приграничных районах на территории Украины, рядом с российским населенным пунктом Козинка Белгородской области, войска Украины потеряли до 40 военнослужащих,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:38
2024-03-19T13:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В приграничных районах на территории Украины, рядом с российским населенным пунктом Козинка Белгородской области, войска Украины потеряли до 40 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что на белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию."В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240319/ataka-1934223495.html
россия
украина
белгородская область
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Удар по украинским диверсантам в приграничном районе с Белгородской областью
Российские военные нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен, сообщили в Минобороны и показали видео
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вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Безопасность, Белгородская область
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Белгородском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 40 военных в приграничных районах рядом с Козинкой

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В приграничных районах на территории Украины, рядом с российским населенным пунктом Козинка Белгородской области, войска Украины потеряли до 40 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что на белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию.
"В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаБезопасностьБелгородская область
 
 
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