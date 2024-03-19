https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934157919.html

Охотники за БПЛА получили новые характеристики беспилотников ВСУ

Охотники за БПЛА получили новые характеристики беспилотников ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024

Охотники за БПЛА получили новые характеристики беспилотников ВСУ

Специалисты Вооруженных сил России передали охотникам на БПЛА на Запорожском направлении новые характеристики беспилотников украинских боевиков, что позволило... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:36

2024-03-19T09:36

2024-03-19T10:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Специалисты Вооруженных сил России передали охотникам на БПЛА на Запорожском направлении новые характеристики беспилотников украинских боевиков, что позволило улучшить результативность, рассказал РИА Новости командир подразделения РЭБ. Ранее РИА Новости неоднократно сообщали о том, что специалисты ВС РФ получают новые модификации БПЛА украинских боевиков и ведут работы по изучению и противодействию беспилотникам противника. "Специалисты, которым мы передаем трофеи, диапазон рабочих частот выявляют, на которых они работали, эти новые трофеи, и передают нам, чтобы с большей эффективностью работали мы. Точки взлета, маршруты полета, откуда мы выявляем их. Отрабатываем по крыльям противника нашими стационарными станциями. Ружьями по маленьким квадрокоптерам. Достаточно часто меняет диапазон рабочих частот, пытается "маневрировать". Благодаря нашей совместной работе выявляем эти частоты, не даем противнику достигать своих целей по разведке и наведению артиллерии",- рассказал командир подразделения РЭБ. Другой боец подразделения отметил, что в результате "охоты" им удалось получить важные элементы оборудования БПЛА украинских боевиков, которые в дальнейшем помогут в борьбе с ними. "Это БПЛА противника "Лелека-100", он используется противником для топографирования местности. Мы ее посадили нашими штатными станциями помех. До нас она дошла в неплохом состоянии. Сохранился передатчик телеметрии и полетный контроллер. Со временем мы можем выявить диапазон частот, на которых она летает, и сажать большее количество. В таком состоянии приходится получать их нечасто. При падении разбивается практически все, и достать такие микросхемы трудно", - рассказал боец подразделения РЭБ.

https://ria.ru/20240318/gorlovka-1933913162.html

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html

россия

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Специалисты ВС РФ и охотники на БПЛА о работе с новыми образцами украинских беспилотников Специалисты ВС РФ передали охотникам на БПЛА из подразделений РЭБ новые характеристики украинских беспилотников, что позволило улучшить результативность и добыть образцы оборудования противника. 2024-03-19T09:36 true PT3M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия