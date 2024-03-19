https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934154480.html

ВС России сорвали работу минеров ВСУ в районе Стельмаховки, заявил Марочко

ВС России сорвали работу минеров ВСУ в районе Стельмаховки, заявил Марочко - РИА Новости, 19.03.2024

ВС России сорвали работу минеров ВСУ в районе Стельмаховки, заявил Марочко

Российские военнослужащие сорвали работу группы украинских саперов, занимавшейся минированием местности в районе Стельмаховки на купянском направлении, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:13

2024-03-19T09:13

2024-03-19T09:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали работу группы украинских саперов, занимавшейся минированием местности в районе Стельмаховки на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Северо-западнее населенного пункта Стельмаховка выявлена группа украинских боевиков, занимавшаяся минированием местности. Барражирующим боеприпасом ВС РФ уничтожен один автомобиль, а минометным огнем минеры были рассеяны", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что украинские инженеры, пользуясь пасмурной погодой, подвозили боеприпасы для минирования на гражданских автомобилях.

https://ria.ru/20240318/vsu-1934122009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность