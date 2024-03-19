https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934154480.html
ВС России сорвали работу минеров ВСУ в районе Стельмаховки, заявил Марочко
ВС России сорвали работу минеров ВСУ в районе Стельмаховки, заявил Марочко - РИА Новости, 19.03.2024
ВС России сорвали работу минеров ВСУ в районе Стельмаховки, заявил Марочко
Российские военнослужащие сорвали работу группы украинских саперов, занимавшейся минированием местности в районе Стельмаховки на купянском направлении, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:13
2024-03-19T09:13
2024-03-19T09:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали работу группы украинских саперов, занимавшейся минированием местности в районе Стельмаховки на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Северо-западнее населенного пункта Стельмаховка выявлена группа украинских боевиков, занимавшаяся минированием местности. Барражирующим боеприпасом ВС РФ уничтожен один автомобиль, а минометным огнем минеры были рассеяны", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что украинские инженеры, пользуясь пасмурной погодой, подвозили боеприпасы для минирования на гражданских автомобилях.
https://ria.ru/20240318/vsu-1934122009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России сорвали работу минеров ВСУ в районе Стельмаховки, заявил Марочко
Марочко: ВС России сорвали работу минеров ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали работу группы украинских саперов, занимавшейся минированием местности в районе Стельмаховки на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Северо-западнее населенного пункта Стельмаховка выявлена группа украинских боевиков, занимавшаяся минированием местности. Барражирующим боеприпасом ВС РФ уничтожен один автомобиль, а минометным огнем минеры были рассеяны", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что украинские инженеры, пользуясь пасмурной погодой, подвозили боеприпасы для минирования на гражданских автомобилях.
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