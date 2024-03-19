https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934151707.html

Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов

Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2024

Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов

Российские войска улучшили позиции в центре села Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", председатель... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:52

2024-03-19T08:52

2024-03-19T10:38

специальная военная операция на украине

в мире

работино

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в центре села Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов."Наши войска, продвигаясь вперед, улучшили позиции в центре Работино. Ожесточенные бои продолжаются", — сказал собеседник агентства. За последние сутки удалось отбить несколько атак противника в самом селе и его окрестностях.Минобороны в конце февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Это село находится на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады, подготовленные западными инструкторами.

https://ria.ru/20240316/rabotino-1933542953.html

https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html

работино

россия

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины