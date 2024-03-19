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Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 19.03.2024 (обновлено: 10:38 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934151707.html
Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов
Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2024
Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов
Российские войска улучшили позиции в центре села Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", председатель... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:52
2024-03-19T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
работино
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в центре села Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов."Наши войска, продвигаясь вперед, улучшили позиции в центре Работино. Ожесточенные бои продолжаются", — сказал собеседник агентства. За последние сутки удалось отбить несколько атак противника в самом селе и его окрестностях.Минобороны в конце февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Это село находится на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады, подготовленные западными инструкторами.
https://ria.ru/20240316/rabotino-1933542953.html
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в мире, работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов

Рогов: российские военные улучшили позиции в центре села Работино

© AP Photo / Andriy AndriyenkoРаботино
Работино - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Работино. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в центре села Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
"Наши войска, продвигаясь вперед, улучшили позиции в центре Работино. Ожесточенные бои продолжаются", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Российские войска закрепились в центре Работино, сообщил Рогов
16 марта, 18:36
За последние сутки удалось отбить несколько атак противника в самом селе и его окрестностях.
Минобороны в конце февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.
Это село находится на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады, подготовленные западными инструкторами.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино
15 марта, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРаботиноРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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