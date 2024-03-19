https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934151707.html
Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов
Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2024
Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов
Российские войска улучшили позиции в центре села Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", председатель... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:52
2024-03-19T08:52
2024-03-19T10:38
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в центре села Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов."Наши войска, продвигаясь вперед, улучшили позиции в центре Работино. Ожесточенные бои продолжаются", — сказал собеседник агентства. За последние сутки удалось отбить несколько атак противника в самом селе и его окрестностях.Минобороны в конце февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Это село находится на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады, подготовленные западными инструкторами.
https://ria.ru/20240316/rabotino-1933542953.html
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска улучшили позиции в Работино, заявил Рогов
Рогов: российские военные улучшили позиции в центре села Работино
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в центре села Работино, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
"Наши войска, продвигаясь вперед, улучшили позиции в центре Работино. Ожесточенные бои продолжаются", — сказал собеседник агентства.
Российские войска закрепились в центре Работино, сообщил Рогов
За последние сутки удалось отбить несколько атак противника в самом селе и его окрестностях.
Минобороны в конце февраля сообщило, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.
Это село находится на линии фронта в Запорожской области
. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ
с июня прошлого года на Запорожском направлении. Именно для его захвата Украина
ввела в бой из стратегического резерва бригады, подготовленные западными инструкторами.
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