https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934145059.html

Танкисты пресекли две контратаки ВСУ под Соледаром

Танкисты пресекли две контратаки ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 19.03.2024

Танкисты пресекли две контратаки ВСУ под Соледаром

Танкисты 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, пресекли две попытки контратак ВСУ в РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T06:57

2024-03-19T06:57

2024-03-19T06:57

специальная военная операция на украине

россия

соледар

донбасс

вооруженные силы украины

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СОЛЕДАР, 19 мар - РИА Новости. Танкисты 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, пресекли две попытки контратак ВСУ в районе Соледара в Донбассе, тем самым облегчив работу пехотных подразделений ВС РФ, рассказал РИА Новости командир танкового взвода. "Накануне мы отработали с закрытой огневой позиции, расстояние до восьми километров было. Накат был - отразили накат, помогли пехоте... Соответственно, отработали хорошо", - рассказал командир. По его словам, сначала экипаж работал по одной цели, после того как ее уничтожили, сразу поступила команда работать по другим координатам. Как потом узнали российские военные, противник начал движение в двух направлениях на позиции ВС РФ, и его удалось остановить. "Артиллерия выполняет свое (свои задачи), у них там расстояние 15-20 километров. Если у них что-то не получается, то на семи, на десяти километрах уже мы выезжаем и работаем", - объяснил командир. По его словам, экипажи выполняют свои задачи круглосуточно под корректировку разведчиков. Раннее Минобороны РФ сообщало, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка в ДНР.

https://ria.ru/20240319/vertolet-1934141738.html

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

https://ria.ru/20240318/bespilotniki-1933899502.html

россия

соледар

донбасс

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россия, соледар, донбасс, вооруженные силы украины