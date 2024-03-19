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Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 19.03.2024 (обновлено: 08:49 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934140675.html
Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.03.2024
Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские вертолётчики с помощью неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты украинских военнослужащих на южнодонецком направлении, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T05:11
2024-03-19T08:49
специальная военная операция на украине
россия
ка-52 "аллигатор"
ми-28
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские вертолётчики с помощью неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты украинских военнослужащих на южнодонецком направлении, сообщил командир разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 с позывным "Самара". "Была поставлена боевая задача на уничтожение опорных пунктов противника на тактическом направлении. После получения боевой задачи, был выполнен взлёт и полёт в район цели. Задачу выполняли в сложных метеорологических условиях. Вышли в заданные координаты, выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования", - сказал "Самара". В Минобороны РФ уточнили, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, рассказали в российском военном ведомстве. После него экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
https://ria.ru/20240120/vertolet-1922461749.html
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933589558.html
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Вертолетчики поразили ракетами опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские вертолетчики неуправляемыми авиационными ракетами поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил командир вертолета Ка-52 с позывным "Самара".
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россия, ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Ми-8 АМТШ, Безопасность
Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении

Экипажи Ка-52 и Ми-28 поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские вертолётчики с помощью неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты украинских военнослужащих на южнодонецком направлении, сообщил командир разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 с позывным "Самара".
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"Была поставлена боевая задача на уничтожение опорных пунктов противника на тактическом направлении. После получения боевой задачи, был выполнен взлёт и полёт в район цели. Задачу выполняли в сложных метеорологических условиях. Вышли в заданные координаты, выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования", - сказал "Самара".
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В Минобороны РФ уточнили, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении.
Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, рассказали в российском военном ведомстве. После него экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.
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В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28
"Ночной охотник" и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКа-52 "Аллигатор"Ми-28Ми-8 АМТШБезопасность
 
 
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