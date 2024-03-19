https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934140675.html
Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.03.2024
Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские вертолётчики с помощью неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты украинских военнослужащих на южнодонецком направлении, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T05:11
2024-03-19T05:11
2024-03-19T08:49
специальная военная операция на украине
россия
ка-52 "аллигатор"
ми-28
ми-8 амтш
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934150908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ecf2ff49df16c955e4639de1974c0703.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские вертолётчики с помощью неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты украинских военнослужащих на южнодонецком направлении, сообщил командир разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 с позывным "Самара". "Была поставлена боевая задача на уничтожение опорных пунктов противника на тактическом направлении. После получения боевой задачи, был выполнен взлёт и полёт в район цели. Задачу выполняли в сложных метеорологических условиях. Вышли в заданные координаты, выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования", - сказал "Самара". В Минобороны РФ уточнили, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, рассказали в российском военном ведомстве. После него экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
https://ria.ru/20240120/vertolet-1922461749.html
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933589558.html
https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934150908_266:0:1706:1080_1920x0_80_0_0_cf5d8af71b1ed525d30362c80db31f98.jpg
Вертолетчики поразили ракетами опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские вертолетчики неуправляемыми авиационными ракетами поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил командир вертолета Ка-52 с позывным "Самара".
2024-03-19T05:11
true
PT2M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Ми-8 АМТШ, Безопасность
Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
Экипажи Ка-52 и Ми-28 поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении