https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934140675.html

Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении

Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.03.2024

Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские вертолётчики с помощью неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты украинских военнослужащих на южнодонецком направлении, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T05:11

2024-03-19T05:11

2024-03-19T08:49

специальная военная операция на украине

россия

ка-52 "аллигатор"

ми-28

ми-8 амтш

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934150908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ecf2ff49df16c955e4639de1974c0703.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские вертолётчики с помощью неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты украинских военнослужащих на южнодонецком направлении, сообщил командир разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 с позывным "Самара". "Была поставлена боевая задача на уничтожение опорных пунктов противника на тактическом направлении. После получения боевой задачи, был выполнен взлёт и полёт в район цели. Задачу выполняли в сложных метеорологических условиях. Вышли в заданные координаты, выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования", - сказал "Самара". В Минобороны РФ уточнили, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, рассказали в российском военном ведомстве. После него экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

https://ria.ru/20240120/vertolet-1922461749.html

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933589558.html

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вертолетчики поразили ракетами опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении Российские вертолетчики неуправляемыми авиационными ракетами поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил командир вертолета Ка-52 с позывным "Самара". 2024-03-19T05:11 true PT2M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-8 амтш, безопасность