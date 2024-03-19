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На правом берегу Днепра уничтожены наблюдательные пункты ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
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05:02 19.03.2024 (обновлено: 05:11 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934140069.html
На правом берегу Днепра уничтожены наблюдательные пункты ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожены наблюдательные пункты ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
На правом берегу Днепра уничтожены наблюдательные пункты ВСУ
Расчеты беспилотников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательные пункты противника, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T05:02
2024-03-19T05:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты беспилотников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательные пункты противника, сообщили журналистам в Минобороны России.&quot;Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме на правом берегу Днепра. После предварительной разведки местности и выявления целей устанавливают штатный боеприпас. После взлета оператор вывел дрон на цель и произвел сброс над объектом противника, камера фиксирует успешный подрыв боеприпаса&quot;, — рассказали в ведомстве.В ходе дораздвеки с воздуха бойцы выявили еще один наблюдательный пункт противника, расположенный в гараже."Было принято решение ударить по нему FPV-дроном. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в наблюдательный пункт украинских боевиков", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240313/vysadka-1932665169.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
На правом берегу Днепра уничтожены наблюдательные пункты ВСУ

Расчеты БПЛА уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты беспилотников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательные пункты противника, сообщили журналистам в Минобороны России.
«

"Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме на правом берегу Днепра. После предварительной разведки местности и выявления целей устанавливают штатный боеприпас. После взлета оператор вывел дрон на цель и произвел сброс над объектом противника, камера фиксирует успешный подрыв боеприпаса", — рассказали в ведомстве.

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В ходе дораздвеки с воздуха бойцы выявили еще один наблюдательный пункт противника, расположенный в гараже.
"Было принято решение ударить по нему FPV-дроном. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в наблюдательный пункт украинских боевиков", - добавили в Минобороны.
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