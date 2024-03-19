https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934140069.html

На правом берегу Днепра уничтожены наблюдательные пункты ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожены наблюдательные пункты ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024

На правом берегу Днепра уничтожены наблюдательные пункты ВСУ

Расчеты беспилотников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательные пункты противника, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T05:02

2024-03-19T05:02

2024-03-19T05:11

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Расчеты беспилотников группировки войск "Днепр" выявили и уничтожили на правом берегу Днепра наблюдательные пункты противника, сообщили журналистам в Минобороны России."Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме на правом берегу Днепра. После предварительной разведки местности и выявления целей устанавливают штатный боеприпас. После взлета оператор вывел дрон на цель и произвел сброс над объектом противника, камера фиксирует успешный подрыв боеприпаса", — рассказали в ведомстве.В ходе дораздвеки с воздуха бойцы выявили еще один наблюдательный пункт противника, расположенный в гараже."Было принято решение ударить по нему FPV-дроном. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в наблюдательный пункт украинских боевиков", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240313/vysadka-1932665169.html

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