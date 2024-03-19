https://ria.ru/20240319/sotskontrakt-1934238814.html

Жительница Белгородской области открыла цветочный магазин по соцконтракту

Жительница Белгородской области открыла цветочный магазин по соцконтракту - РИА Новости, 19.03.2024

Жительница Белгородской области открыла цветочный магазин по соцконтракту

Жительница Белгородской области Ирина Понаморева получила финансовую поддержку в размере 350 тысяч рублей и на эти деньги открыла цветочный магазин, сообщает... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:39

2024-03-19T14:39

2024-03-19T14:39

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Жительница Белгородской области Ирина Понаморева получила финансовую поддержку в размере 350 тысяч рублей и на эти деньги открыла цветочный магазин, сообщает пресс-служба правительства региона. На деньги соцконтракта женщина сняла в аренду помещение для магазина, купила оборудование - полки, стеллажи, холодильную витрину. На сегодняшний день предприниматель уже активно принимает заказы на цветы. Как сообщил глава администрации Корочанского района Николай Нестеров, в прошлом году в районе было заключено 200 соцконтрактов на сумму более 47 миллионов рублей. "Сегодня наши жители активно развивают свой бизнес. Замечательный проект для реализации трудового потенциала", – цитирует пресс-служба Нестерова. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.

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Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков, корочанский район, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса