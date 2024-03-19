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В Челябинске женщину оштрафовали за смытого в унитаз котенка - РИА Новости, 19.03.2024
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09:51 19.03.2024 (обновлено: 09:53 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/shtraf-1934160604.html
В Челябинске женщину оштрафовали за смытого в унитаз котенка
В Челябинске женщину оштрафовали за смытого в унитаз котенка - РИА Новости, 19.03.2024
В Челябинске женщину оштрафовали за смытого в унитаз котенка
Суд оштрафовал на 7 тысяч рублей жительницу Челябинска, смывшую в унитаз котенка - животное погибло, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:51
2024-03-19T09:53
происшествия
челябинск
солнечный
курчатовский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар – РИА Новости. Суд оштрафовал на 7 тысяч рублей жительницу Челябинска, смывшую в унитаз котенка - животное погибло, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона. В июне прошлого года ночью подсудимая в коммунальной квартире по улице Солнечная бросила в унитаз новорожденного котенка и смыла. Сосед по коммунальной квартире, услышав громкое мяуканье в канализационной трубе, вызвал полицию. Животное, однако, спасти не удалось. "Приговором мирового судьи судебного участка №6 Курчатовского района Челябинска 46-летняя местная жительница признана виновной… Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей", - говорится в релизе. Ее признали виновной по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель).
https://ria.ru/20240313/fermer-1932834435.html
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происшествия, челябинск, солнечный, курчатовский район
Происшествия, Челябинск, Солнечный, Курчатовский район
В Челябинске женщину оштрафовали за смытого в унитаз котенка

В Челябинске женщину оштрафовали на семь тысяч рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар – РИА Новости. Суд оштрафовал на 7 тысяч рублей жительницу Челябинска, смывшую в унитаз котенка - животное погибло, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
В июне прошлого года ночью подсудимая в коммунальной квартире по улице Солнечная бросила в унитаз новорожденного котенка и смыла. Сосед по коммунальной квартире, услышав громкое мяуканье в канализационной трубе, вызвал полицию. Животное, однако, спасти не удалось.
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«
"Приговором мирового судьи судебного участка №6 Курчатовского района Челябинска 46-летняя местная жительница признана виновной… Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей", - говорится в релизе.
Ее признали виновной по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель).
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