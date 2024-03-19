https://ria.ru/20240319/shtraf-1934160604.html

В Челябинске женщину оштрафовали за смытого в унитаз котенка

В Челябинске женщину оштрафовали за смытого в унитаз котенка - РИА Новости, 19.03.2024

В Челябинске женщину оштрафовали за смытого в унитаз котенка

Суд оштрафовал на 7 тысяч рублей жительницу Челябинска, смывшую в унитаз котенка - животное погибло, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:51

2024-03-19T09:51

2024-03-19T09:53

происшествия

челябинск

солнечный

курчатовский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар – РИА Новости. Суд оштрафовал на 7 тысяч рублей жительницу Челябинска, смывшую в унитаз котенка - животное погибло, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона. В июне прошлого года ночью подсудимая в коммунальной квартире по улице Солнечная бросила в унитаз новорожденного котенка и смыла. Сосед по коммунальной квартире, услышав громкое мяуканье в канализационной трубе, вызвал полицию. Животное, однако, спасти не удалось. "Приговором мирового судьи судебного участка №6 Курчатовского района Челябинска 46-летняя местная жительница признана виновной… Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей", - говорится в релизе. Ее признали виновной по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель).

https://ria.ru/20240313/fermer-1932834435.html

https://ria.ru/20240219/kotyata-1928204043.html

челябинск

солнечный

курчатовский район

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происшествия, челябинск, солнечный, курчатовский район