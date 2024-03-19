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Шишкарев: мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ - РИА Новости, 20.03.2024
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Краснодарский край
 
23:20 19.03.2024 (обновлено: 10:16 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/shishkarev-1934355353.html
Шишкарев: мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ
Шишкарев: мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ - РИА Новости, 20.03.2024
Шишкарев: мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ
ГК "Дело" готовит расширение мощностей контейнерного терминала НУТЭП в порту Новороссийска до 1 миллиона ДФЭ, сообщил глава компании Сергей Шишкарев в рамках... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:20
2024-03-20T10:16
краснодарский край
экономика
новороссийск
сергей шишкарев
кск
россия
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. ГК "Дело" готовит расширение мощностей контейнерного терминала НУТЭП в порту Новороссийска до 1 миллиона ДФЭ, сообщил глава компании Сергей Шишкарев в рамках 28-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia. "Планируем продлить уже построенный причал еще на 100 с лишним метров, увеличить складскую оборачиваемость нашего комплекса и добиться годового объема перевалки, приближающегося к 1 миллиону контейнеров в 20-футовом эквиваленте по году", - сказал Шишкарев, его цитирует пресс-служба компании. Ранее глава компании также сообщил, что мощности глубоководного зернового терминала КСК в порту Новороссийска были увеличены примерно на один миллион тонн — до девяти миллионов тонн, а в перспективе они могут вырасти до 10-10,5 миллионов тонн зерна. С 2006 года компания инвестировала в развитие КСК более 500 миллионов долларов. Группа компаний "Дело" является лидером в перевалке контейнеров и зерна в России. В 2023 году новороссийские терминалы "Дела" перевалили рекордные объемы. Так, зерновой терминал отгрузил на экспорт 8,2 миллиона тонн зерна - почти на 40% больше, чем за 2022 год, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240304/gagauziya-1931073194.html
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экономика, новороссийск, сергей шишкарев, кск, россия
Краснодарский край, Экономика, Новороссийск, Сергей Шишкарев, КСК, Россия

Шишкарев: мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ

© Фото : пресс-служба ГК "Дело"Мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ
Мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : пресс-служба ГК "Дело"
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. ГК "Дело" готовит расширение мощностей контейнерного терминала НУТЭП в порту Новороссийска до 1 миллиона ДФЭ, сообщил глава компании Сергей Шишкарев в рамках 28-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia.
«
"Планируем продлить уже построенный причал еще на 100 с лишним метров, увеличить складскую оборачиваемость нашего комплекса и добиться годового объема перевалки, приближающегося к 1 миллиону контейнеров в 20-футовом эквиваленте по году", - сказал Шишкарев, его цитирует пресс-служба компании.
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4 марта, 17:50
Ранее глава компании также сообщил, что мощности глубоководного зернового терминала КСК в порту Новороссийска были увеличены примерно на один миллион тонн — до девяти миллионов тонн, а в перспективе они могут вырасти до 10-10,5 миллионов тонн зерна. С 2006 года компания инвестировала в развитие КСК более 500 миллионов долларов.
Группа компаний "Дело" является лидером в перевалке контейнеров и зерна в России. В 2023 году новороссийские терминалы "Дела" перевалили рекордные объемы. Так, зерновой терминал отгрузил на экспорт 8,2 миллиона тонн зерна - почти на 40% больше, чем за 2022 год, отмечается в сообщении.
ГК Дело вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Шишкарев: ГК "Дело" вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске
Вчера, 23:11
 
Краснодарский крайЭкономикаНовороссийскСергей ШишкаревКСКРоссия
 
 
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