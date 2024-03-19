https://ria.ru/20240319/shishkarev-1934355353.html

Шишкарев: мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ

Шишкарев: мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ - РИА Новости, 20.03.2024

Шишкарев: мощности контейнерного терминала НУТЭП увеличим до 1 млн ДФЭ

ГК "Дело" готовит расширение мощностей контейнерного терминала НУТЭП в порту Новороссийска до 1 миллиона ДФЭ, сообщил глава компании Сергей Шишкарев в рамках... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T23:20

2024-03-19T23:20

2024-03-20T10:16

краснодарский край

экономика

новороссийск

сергей шишкарев

кск

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. ГК "Дело" готовит расширение мощностей контейнерного терминала НУТЭП в порту Новороссийска до 1 миллиона ДФЭ, сообщил глава компании Сергей Шишкарев в рамках 28-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia. "Планируем продлить уже построенный причал еще на 100 с лишним метров, увеличить складскую оборачиваемость нашего комплекса и добиться годового объема перевалки, приближающегося к 1 миллиону контейнеров в 20-футовом эквиваленте по году", - сказал Шишкарев, его цитирует пресс-служба компании. Ранее глава компании также сообщил, что мощности глубоководного зернового терминала КСК в порту Новороссийска были увеличены примерно на один миллион тонн — до девяти миллионов тонн, а в перспективе они могут вырасти до 10-10,5 миллионов тонн зерна. С 2006 года компания инвестировала в развитие КСК более 500 миллионов долларов. Группа компаний "Дело" является лидером в перевалке контейнеров и зерна в России. В 2023 году новороссийские терминалы "Дела" перевалили рекордные объемы. Так, зерновой терминал отгрузил на экспорт 8,2 миллиона тонн зерна - почти на 40% больше, чем за 2022 год, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240304/gagauziya-1931073194.html

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экономика, новороссийск, сергей шишкарев, кск, россия