Рейтинг@Mail.ru
Шишкарев: ГК "Дело" вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:11 19.03.2024 (обновлено: 10:13 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/shishkarev-1934354858.html
Шишкарев: ГК "Дело" вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске
Шишкарев: ГК "Дело" вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске - РИА Новости, 20.03.2024
Шишкарев: ГК "Дело" вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске
Инвестиции Группы компаний "Дело" в развитие глубоководного зернового терминала КСК в порту Новороссийска составили более 500 миллионов долларов и планируется... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:11
2024-03-20T10:13
краснодарский край
экономика
новороссийск
сергей шишкарев
кск
cargill
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934392733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e850c999ebadc937a8cf40582e60e424.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Инвестиции Группы компаний "Дело" в развитие глубоководного зернового терминала КСК в порту Новороссийска составили более 500 миллионов долларов и планируется дальнейшее увеличение его мощности до 10-10,5 миллионов тонн зерна, сообщил основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев в эфире телеканала "Россия 24". "Мы инвестировали с 2006 года больше 500 миллионов долларов в удлинение причала, увеличение мощности перевалки. Сегодня мы видим на миллион больше, чем в прошлом году, это девять миллионов тонн экспорта и дальнейшее увеличение мощности терминала до 10-10,5 миллионов тонн зерна", – отметил Шишкарев. Он напомнил, что совсем недавно ГК "Дело" консолидировала 100% акций АО "Зерновой терминал "КСК", выкупив долю американской Cargill. Таким образом, крупнейший терминал в стране по объему перевалки зерна теперь полностью контролируется российской стороной. Группа компаний "Дело" является лидером в перевалке контейнеров и зерна в России. В 2023 году новороссийские терминалы "Дела" перевалили рекордные объемы: зерновой отгрузил на экспорт 8,2 млн тонн зерна. Это почти на 40% больше, чем за 2022 год.
https://realty.ria.ru/20240307/oteli-1931782225.html
новороссийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934392733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58b18453226e81bc1ae367f89001ed3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, новороссийск, сергей шишкарев, кск, cargill, россия
Краснодарский край, Экономика, Новороссийск, Сергей Шишкарев, КСК, Cargill, Россия

Шишкарев: ГК "Дело" вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске

© Фото : пресс-служба ГК "Дело"ГК "Дело" вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске
ГК Дело вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : пресс-служба ГК "Дело"
ГК "Дело" вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Инвестиции Группы компаний "Дело" в развитие глубоководного зернового терминала КСК в порту Новороссийска составили более 500 миллионов долларов и планируется дальнейшее увеличение его мощности до 10-10,5 миллионов тонн зерна, сообщил основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Мы инвестировали с 2006 года больше 500 миллионов долларов в удлинение причала, увеличение мощности перевалки. Сегодня мы видим на миллион больше, чем в прошлом году, это девять миллионов тонн экспорта и дальнейшее увеличение мощности терминала до 10-10,5 миллионов тонн зерна", – отметил Шишкарев.
Он напомнил, что совсем недавно ГК "Дело" консолидировала 100% акций АО "Зерновой терминал "КСК", выкупив долю американской Cargill. Таким образом, крупнейший терминал в стране по объему перевалки зерна теперь полностью контролируется российской стороной.
Группа компаний "Дело" является лидером в перевалке контейнеров и зерна в России. В 2023 году новороссийские терминалы "Дела" перевалили рекордные объемы: зерновой отгрузил на экспорт 8,2 млн тонн зерна. Это почти на 40% больше, чем за 2022 год.
Горничная за работой - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В Краснодарском крае строятся 48 отелей на сумму 500 млрд рублей
7 марта, 17:04
 
Краснодарский крайЭкономикаНовороссийскСергей ШишкаревКСКCargillРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала