https://ria.ru/20240319/shishkarev-1934354858.html

Шишкарев: ГК "Дело" вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске

Шишкарев: ГК "Дело" вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске - РИА Новости, 20.03.2024

Шишкарев: ГК "Дело" вложила 500 млн долларов в терминал КСК в Новороссийске

Инвестиции Группы компаний "Дело" в развитие глубоководного зернового терминала КСК в порту Новороссийска составили более 500 миллионов долларов и планируется... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T23:11

2024-03-19T23:11

2024-03-20T10:13

краснодарский край

экономика

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Инвестиции Группы компаний "Дело" в развитие глубоководного зернового терминала КСК в порту Новороссийска составили более 500 миллионов долларов и планируется дальнейшее увеличение его мощности до 10-10,5 миллионов тонн зерна, сообщил основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев в эфире телеканала "Россия 24". "Мы инвестировали с 2006 года больше 500 миллионов долларов в удлинение причала, увеличение мощности перевалки. Сегодня мы видим на миллион больше, чем в прошлом году, это девять миллионов тонн экспорта и дальнейшее увеличение мощности терминала до 10-10,5 миллионов тонн зерна", – отметил Шишкарев. Он напомнил, что совсем недавно ГК "Дело" консолидировала 100% акций АО "Зерновой терминал "КСК", выкупив долю американской Cargill. Таким образом, крупнейший терминал в стране по объему перевалки зерна теперь полностью контролируется российской стороной. Группа компаний "Дело" является лидером в перевалке контейнеров и зерна в России. В 2023 году новороссийские терминалы "Дела" перевалили рекордные объемы: зерновой отгрузил на экспорт 8,2 млн тонн зерна. Это почти на 40% больше, чем за 2022 год.

https://realty.ria.ru/20240307/oteli-1931782225.html

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экономика, новороссийск, сергей шишкарев, кск, cargill, россия