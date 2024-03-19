СМИ: ЕС согласовал с США сделку по запуску спутников со SpaceX
Politico: ЕС согласовал с США сделку по запуску спутников Galileo со SpaceX
© AP Photo / John RaouxРакета SpaceX Falcon 9
© AP Photo / John Raoux
Ракета SpaceX Falcon 9 . Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз подписал соглашение с США, которое позволит ему осуществлять запуск своих спутников Galileo с помощью ракет американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска, сообщает американское издание Politico со ссылкой на заявление двух неназванных дипломатов.
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"Европейский союз во вторник подписал соглашение с Соединенными Штатами, которое позволит ему платить SpaceX Илона Маска за запуск своих спутников", - пишет издание.
Согласно изданию, соглашение необходимо ЕС из-за длительных задержек с выпуском следующего поколения собственной европейской ракетной системы Ariane 6. Отмена двух запусков "Союза" с космодрома Гвианы в апреле и сентябре 2022 года, а также задержка выпуска Ariane 6 вынуждают ЕС искать альтернативы для срочного возобновления запусков спутников Galileo.
В соответствии с соглашением, сотрудники, назначенные ЕС или Европейским космическим агентством (ЕКА), должны получить доступ к "секретному оборудованию и документации", связанным с Galileo, а также ЕС имеет право размещать охрану для защиты своего оборудования. В случае неудачного запуска ЕКА будет иметь разрешение на извлечение, хранение и отправку обломков обратно в Европу.
Как отмечается, соглашение о безопасности должно быть официально подписано с США на следующей неделе. Спутники Galileo, каждый весом около 700 килограммов, планируется отправить в США 27 марта.