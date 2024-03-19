https://ria.ru/20240319/sdelka-1934305678.html

СМИ: ЕС согласовал с США сделку по запуску спутников со SpaceX

СМИ: ЕС согласовал с США сделку по запуску спутников со SpaceX - РИА Новости, 19.03.2024

СМИ: ЕС согласовал с США сделку по запуску спутников со SpaceX

Евросоюз подписал соглашение с США, которое позволит ему осуществлять запуск своих спутников Galileo с помощью ракет американской компании SpaceX... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:00

2024-03-19T18:00

2024-03-19T18:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз подписал соглашение с США, которое позволит ему осуществлять запуск своих спутников Galileo с помощью ракет американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска, сообщает американское издание Politico со ссылкой на заявление двух неназванных дипломатов. "Европейский союз во вторник подписал соглашение с Соединенными Штатами, которое позволит ему платить SpaceX Илона Маска за запуск своих спутников", - пишет издание. Согласно изданию, соглашение необходимо ЕС из-за длительных задержек с выпуском следующего поколения собственной европейской ракетной системы Ariane 6. Отмена двух запусков "Союза" с космодрома Гвианы в апреле и сентябре 2022 года, а также задержка выпуска Ariane 6 вынуждают ЕС искать альтернативы для срочного возобновления запусков спутников Galileo. В соответствии с соглашением, сотрудники, назначенные ЕС или Европейским космическим агентством (ЕКА), должны получить доступ к "секретному оборудованию и документации", связанным с Galileo, а также ЕС имеет право размещать охрану для защиты своего оборудования. В случае неудачного запуска ЕКА будет иметь разрешение на извлечение, хранение и отправку обломков обратно в Европу. Как отмечается, соглашение о безопасности должно быть официально подписано с США на следующей неделе. Спутники Galileo, каждый весом около 700 килограммов, планируется отправить в США 27 марта.

https://ria.ru/20240204/mks-1925288192.html

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сша, европа, евросоюз, spacex, илон маск