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СМИ: ЕС согласовал с США сделку по запуску спутников со SpaceX - РИА Новости, 19.03.2024
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18:00 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/sdelka-1934305678.html
СМИ: ЕС согласовал с США сделку по запуску спутников со SpaceX
СМИ: ЕС согласовал с США сделку по запуску спутников со SpaceX - РИА Новости, 19.03.2024
СМИ: ЕС согласовал с США сделку по запуску спутников со SpaceX
Евросоюз подписал соглашение с США, которое позволит ему осуществлять запуск своих спутников Galileo с помощью ракет американской компании SpaceX... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:00
2024-03-19T18:00
сша
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евросоюз
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз подписал соглашение с США, которое позволит ему осуществлять запуск своих спутников Galileo с помощью ракет американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска, сообщает американское издание Politico со ссылкой на заявление двух неназванных дипломатов. "Европейский союз во вторник подписал соглашение с Соединенными Штатами, которое позволит ему платить SpaceX Илона Маска за запуск своих спутников", - пишет издание. Согласно изданию, соглашение необходимо ЕС из-за длительных задержек с выпуском следующего поколения собственной европейской ракетной системы Ariane 6. Отмена двух запусков "Союза" с космодрома Гвианы в апреле и сентябре 2022 года, а также задержка выпуска Ariane 6 вынуждают ЕС искать альтернативы для срочного возобновления запусков спутников Galileo. В соответствии с соглашением, сотрудники, назначенные ЕС или Европейским космическим агентством (ЕКА), должны получить доступ к "секретному оборудованию и документации", связанным с Galileo, а также ЕС имеет право размещать охрану для защиты своего оборудования. В случае неудачного запуска ЕКА будет иметь разрешение на извлечение, хранение и отправку обломков обратно в Европу. Как отмечается, соглашение о безопасности должно быть официально подписано с США на следующей неделе. Спутники Galileo, каждый весом около 700 килограммов, планируется отправить в США 27 марта.
https://ria.ru/20240204/mks-1925288192.html
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сша, европа, евросоюз, spacex, илон маск
США, Европа, Евросоюз, SpaceX, Илон Маск
СМИ: ЕС согласовал с США сделку по запуску спутников со SpaceX

Politico: ЕС согласовал с США сделку по запуску спутников Galileo со SpaceX

© AP Photo / John RaouxРакета SpaceX Falcon 9
Ракета SpaceX Falcon 9 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / John Raoux
Ракета SpaceX Falcon 9 . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз подписал соглашение с США, которое позволит ему осуществлять запуск своих спутников Galileo с помощью ракет американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска, сообщает американское издание Politico со ссылкой на заявление двух неназванных дипломатов.
«
"Европейский союз во вторник подписал соглашение с Соединенными Штатами, которое позволит ему платить SpaceX Илона Маска за запуск своих спутников", - пишет издание.
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Согласно изданию, соглашение необходимо ЕС из-за длительных задержек с выпуском следующего поколения собственной европейской ракетной системы Ariane 6. Отмена двух запусков "Союза" с космодрома Гвианы в апреле и сентябре 2022 года, а также задержка выпуска Ariane 6 вынуждают ЕС искать альтернативы для срочного возобновления запусков спутников Galileo.
В соответствии с соглашением, сотрудники, назначенные ЕС или Европейским космическим агентством (ЕКА), должны получить доступ к "секретному оборудованию и документации", связанным с Galileo, а также ЕС имеет право размещать охрану для защиты своего оборудования. В случае неудачного запуска ЕКА будет иметь разрешение на извлечение, хранение и отправку обломков обратно в Европу.
Как отмечается, соглашение о безопасности должно быть официально подписано с США на следующей неделе. Спутники Galileo, каждый весом около 700 килограммов, планируется отправить в США 27 марта.
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