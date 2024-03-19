https://ria.ru/20240319/sbu-1934285452.html

СБУ заочно обвинила депутата ГД в "депортации" детей из Херсонской области

СБУ заочно обвинила депутата ГД в "депортации" детей из Херсонской области - РИА Новости, 19.03.2024

СБУ заочно обвинила депутата ГД в "депортации" детей из Херсонской области

СБУ заочно предъявила обвинения депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Яне Лантратовой и супруге лидера партии Сергея Миронова Инне... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:05

2024-03-19T17:05

2024-03-19T17:05

специальная военная операция на украине

яна лантратова

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. СБУ заочно предъявила обвинения депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Яне Лантратовой и супруге лидера партии Сергея Миронова Инне Варламовой, об этом она сообщила в Telegram-канале. Отмечается, что причиной для обвинений послужила проведенная Лантратовой и Варламовой эвакуация из прифронтового района Херсонской области воспитанников местного дома ребенка: новорожденной девочки и двухлетнего мальчика. В СБУ расценивают такие действия как депортацию. "Служба безопасности задокументировала преступления депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой и ее сообщницы Инны Варламовой - жены председателя фракции в Федеральном Собрании России Сергея Миронова... На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортация лиц)", - говорится в сообщении СБУ. Ранее спецслужба неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html

https://ria.ru/20231008/oon-1901250630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

яна лантратова, херсонская область , россия, служба безопасности украины, в мире, украина, госдума рф