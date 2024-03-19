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СБУ заочно обвинила депутата ГД в "депортации" детей из Херсонской области - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/sbu-1934285452.html
СБУ заочно обвинила депутата ГД в "депортации" детей из Херсонской области
СБУ заочно обвинила депутата ГД в "депортации" детей из Херсонской области - РИА Новости, 19.03.2024
СБУ заочно обвинила депутата ГД в "депортации" детей из Херсонской области
СБУ заочно предъявила обвинения депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Яне Лантратовой и супруге лидера партии Сергея Миронова Инне... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:05
2024-03-19T17:05
специальная военная операция на украине
яна лантратова
херсонская область
россия
служба безопасности украины
в мире
украина
госдума рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. СБУ заочно предъявила обвинения депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Яне Лантратовой и супруге лидера партии Сергея Миронова Инне Варламовой, об этом она сообщила в Telegram-канале. Отмечается, что причиной для обвинений послужила проведенная Лантратовой и Варламовой эвакуация из прифронтового района Херсонской области воспитанников местного дома ребенка: новорожденной девочки и двухлетнего мальчика. В СБУ расценивают такие действия как депортацию. "Служба безопасности задокументировала преступления депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой и ее сообщницы Инны Варламовой - жены председателя фракции в Федеральном Собрании России Сергея Миронова... На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортация лиц)", - говорится в сообщении СБУ. Ранее спецслужба неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html
https://ria.ru/20231008/oon-1901250630.html
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яна лантратова, херсонская область , россия, служба безопасности украины, в мире, украина, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Яна Лантратова, Херсонская область , Россия, Служба безопасности Украины, В мире, Украина, Госдума РФ
СБУ заочно обвинила депутата ГД в "депортации" детей из Херсонской области

СБУ заочно обвинила депутата Лантратову, эвакуировавшую детей из-под Херсона

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. СБУ заочно предъявила обвинения депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Яне Лантратовой и супруге лидера партии Сергея Миронова Инне Варламовой, об этом она сообщила в Telegram-канале.
Отмечается, что причиной для обвинений послужила проведенная Лантратовой и Варламовой эвакуация из прифронтового района Херсонской области воспитанников местного дома ребенка: новорожденной девочки и двухлетнего мальчика. В СБУ расценивают такие действия как депортацию.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Грызлов назвал две страны, сделавшие больше всего для украинских детей
1 ноября 2023, 10:25
"Служба безопасности задокументировала преступления депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой и ее сообщницы Инны Варламовой - жены председателя фракции в Федеральном Собрании России Сергея Миронова... На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортация лиц)", - говорится в сообщении СБУ. Ранее спецслужба неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В МИД призвали ООН к объективности в вопросе детей в конфликте на Украине
8 октября 2023, 04:43
 
Специальная военная операция на УкраинеЯна ЛантратоваХерсонская областьРоссияСлужба безопасности УкраиныВ миреУкраинаГосдума РФ
 
 
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