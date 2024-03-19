СБУ заочно обвинила депутата ГД в "депортации" детей из Херсонской области
СБУ заочно обвинила депутата Лантратову, эвакуировавшую детей из-под Херсона
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. СБУ заочно предъявила обвинения депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Яне Лантратовой и супруге лидера партии Сергея Миронова Инне Варламовой, об этом она сообщила в Telegram-канале.
Отмечается, что причиной для обвинений послужила проведенная Лантратовой и Варламовой эвакуация из прифронтового района Херсонской области воспитанников местного дома ребенка: новорожденной девочки и двухлетнего мальчика. В СБУ расценивают такие действия как депортацию.
"Служба безопасности задокументировала преступления депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой и ее сообщницы Инны Варламовой - жены председателя фракции в Федеральном Собрании России Сергея Миронова... На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по части 2 статьи 28, части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортация лиц)", - говорится в сообщении СБУ. Ранее спецслужба неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.