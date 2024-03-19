В Пентагоне запустили веб-сайт по надзору за помощью США Украине
Генеральный инспектор Пентагона запустил сайт по надзору за помощью США Украине
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Управление генерального инспектора министерства обороны США во вторник запустило новый веб-сайт, призванный предоставить общественности больше информации о надзоре за поставками Украине финансовой, военной и гуманитарной помощи, говорится в обнародованном заявлении офиса генерального инспектора.
Ресурс был запущен при координации с управлением генерального инспектора госдепартамента, Агентства США по международному развитию и офисом генерального инспектора Счетной палаты. "Новый совместный веб-сайт посвящен общегосударственным усилиям по надзору за военной, гуманитарной, экономической и иной помощью Украине со стороны США", - следует из заявления.
На сайте представлены данные о работе различных американских надзорных ведомств, которая разделена на три "стратегические" группы: помощь и координация в сфере безопасности, помощь и координация, не связанные с безопасностью, а также управление и операции. Веб-страница также содержит перечень контактов, по которым можно передать данные о любых случаях растрат, мошенничества и злоупотреблений, связанных с помощью США Украине.
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"Вместе с нашими коллегами у нас есть около 400 специалистов по надзору, которые усердно работают над обеспечением всестороннего мониторинга всех аспектов помощи правительства США", - заявил по данному поводу генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, чьи слова приводятся в заявлении.
В свою очередь, исполняющая обязанности генерального инспектора Госдепартамента Диана Шоу отметила, что надзор за Украиной является "приоритетом США номер один", и заявила о поддержке запуска нового инструмента, который "поможет лучше информировать американских налогоплательщиков".
Вопрос о надзоре за надлежащим использованием оружия и средств, направляемых на Украину, в последние месяцы обрел особую актуальность в США, особенно на фоне отказа республиканцев в конгрессе согласовать выделение новых ассигнований на нужды Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.