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В Пентагоне запустили веб-сайт по надзору за помощью США Украине - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:59 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/sayt-1934353872.html
В Пентагоне запустили веб-сайт по надзору за помощью США Украине
В Пентагоне запустили веб-сайт по надзору за помощью США Украине - РИА Новости, 19.03.2024
В Пентагоне запустили веб-сайт по надзору за помощью США Украине
Управление генерального инспектора министерства обороны США во вторник запустило новый веб-сайт, призванный предоставить общественности больше информации о... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:59
2024-03-19T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
министерство обороны сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Управление генерального инспектора министерства обороны США во вторник запустило новый веб-сайт, призванный предоставить общественности больше информации о надзоре за поставками Украине финансовой, военной и гуманитарной помощи, говорится в обнародованном заявлении офиса генерального инспектора. Ресурс был запущен при координации с управлением генерального инспектора госдепартамента, Агентства США по международному развитию и офисом генерального инспектора Счетной палаты. "Новый совместный веб-сайт посвящен общегосударственным усилиям по надзору за военной, гуманитарной, экономической и иной помощью Украине со стороны США", - следует из заявления. На сайте представлены данные о работе различных американских надзорных ведомств, которая разделена на три "стратегические" группы: помощь и координация в сфере безопасности, помощь и координация, не связанные с безопасностью, а также управление и операции. Веб-страница также содержит перечень контактов, по которым можно передать данные о любых случаях растрат, мошенничества и злоупотреблений, связанных с помощью США Украине. "Вместе с нашими коллегами у нас есть около 400 специалистов по надзору, которые усердно работают над обеспечением всестороннего мониторинга всех аспектов помощи правительства США", - заявил по данному поводу генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, чьи слова приводятся в заявлении. В свою очередь, исполняющая обязанности генерального инспектора Госдепартамента Диана Шоу отметила, что надзор за Украиной является "приоритетом США номер один", и заявила о поддержке запуска нового инструмента, который "поможет лучше информировать американских налогоплательщиков". Вопрос о надзоре за надлежащим использованием оружия и средств, направляемых на Украину, в последние месяцы обрел особую актуальность в США, особенно на фоне отказа республиканцев в конгрессе согласовать выделение новых ассигнований на нужды Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934130403.html
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933262092.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, государственный департамент сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Государственный департамент США, НАТО
В Пентагоне запустили веб-сайт по надзору за помощью США Украине

Генеральный инспектор Пентагона запустил сайт по надзору за помощью США Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Управление генерального инспектора министерства обороны США во вторник запустило новый веб-сайт, призванный предоставить общественности больше информации о надзоре за поставками Украине финансовой, военной и гуманитарной помощи, говорится в обнародованном заявлении офиса генерального инспектора.
Ресурс был запущен при координации с управлением генерального инспектора госдепартамента, Агентства США по международному развитию и офисом генерального инспектора Счетной палаты. "Новый совместный веб-сайт посвящен общегосударственным усилиям по надзору за военной, гуманитарной, экономической и иной помощью Украине со стороны США", - следует из заявления.
Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм* во время встречи в Киеве. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Американский сенатор Грэм* рассказал Зеленскому, какой будет помощь Украине
Вчера, 01:09
На сайте представлены данные о работе различных американских надзорных ведомств, которая разделена на три "стратегические" группы: помощь и координация в сфере безопасности, помощь и координация, не связанные с безопасностью, а также управление и операции. Веб-страница также содержит перечень контактов, по которым можно передать данные о любых случаях растрат, мошенничества и злоупотреблений, связанных с помощью США Украине.
«
"Вместе с нашими коллегами у нас есть около 400 специалистов по надзору, которые усердно работают над обеспечением всестороннего мониторинга всех аспектов помощи правительства США", - заявил по данному поводу генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, чьи слова приводятся в заявлении.
В свою очередь, исполняющая обязанности генерального инспектора Госдепартамента Диана Шоу отметила, что надзор за Украиной является "приоритетом США номер один", и заявила о поддержке запуска нового инструмента, который "поможет лучше информировать американских налогоплательщиков".
Киев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Вопрос о надзоре за надлежащим использованием оружия и средств, направляемых на Украину, в последние месяцы обрел особую актуальность в США, особенно на фоне отказа республиканцев в конгрессе согласовать выделение новых ассигнований на нужды Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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13 марта, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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