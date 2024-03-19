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ГСУСК рассказало подробности задержания сатаниста в Подмосковье - РИА Новости, 19.03.2024
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13:40 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/satanist-1934225258.html
ГСУСК рассказало подробности задержания сатаниста в Подмосковье
ГСУСК рассказало подробности задержания сатаниста в Подмосковье - РИА Новости, 19.03.2024
ГСУСК рассказало подробности задержания сатаниста в Подмосковье
Задержанный в Подмосковье сатанист, сторонник нацистской идеологии 1,5 месяца насиловал несовершеннолетнюю знакомую у себя в автомобиле, сообщила журналистам во РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:40
2024-03-19T13:40
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
юлия иванова
адольф гитлер
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье сатанист, сторонник нацистской идеологии 1,5 месяца насиловал несовершеннолетнюю знакомую у себя в автомобиле, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранительные органы задержали в подмосковном Красногорске сатаниста и нациста, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. В соцсетях Семен Ч. часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Адольфа Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам источника, задержанный нападал на улицах на случайных людей и угрожал расправой тем, кто как-то обидел его в соцсетях. "По данным следствия, фигурант в период с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года, находясь в салоне автомобиля, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой несовершеннолетней девочки. Кроме того, подозреваемый 4 ноября 2022 года, будучи в квартире жилого дома на улице Заводской в Москве, совершил ее изнасилование", - сказала Иванова. Она добавила, что против фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. "В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для следственных действий", - заключила Иванова.
https://ria.ru/20240319/tamozhnya-1934198795.html
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московская область (подмосковье)
москва
красногорск
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, юлия иванова, адольф гитлер, следственный комитет россии (ск рф), красногорск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Юлия Иванова, Адольф Гитлер, Следственный комитет России (СК РФ), Красногорск
ГСУСК рассказало подробности задержания сатаниста в Подмосковье

ГСУСК: задержанный в Подмосковье сатанист 1,5 месяца насиловал девочку-подростка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье сатанист, сторонник нацистской идеологии 1,5 месяца насиловал несовершеннолетнюю знакомую у себя в автомобиле, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранительные органы задержали в подмосковном Красногорске сатаниста и нациста, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. В соцсетях Семен Ч. часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Адольфа Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам источника, задержанный нападал на улицах на случайных людей и угрожал расправой тем, кто как-то обидел его в соцсетях.
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"По данным следствия, фигурант в период с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года, находясь в салоне автомобиля, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой несовершеннолетней девочки. Кроме того, подозреваемый 4 ноября 2022 года, будучи в квартире жилого дома на улице Заводской в Москве, совершил ее изнасилование", - сказала Иванова.
Она добавила, что против фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
"В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для следственных действий", - заключила Иванова.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваЮлия ИвановаАдольф ГитлерСледственный комитет России (СК РФ)Красногорск
 
 
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