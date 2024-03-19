https://ria.ru/20240319/satanist-1934225258.html

ГСУСК рассказало подробности задержания сатаниста в Подмосковье

ГСУСК рассказало подробности задержания сатаниста в Подмосковье - РИА Новости, 19.03.2024

ГСУСК рассказало подробности задержания сатаниста в Подмосковье

Задержанный в Подмосковье сатанист, сторонник нацистской идеологии 1,5 месяца насиловал несовершеннолетнюю знакомую у себя в автомобиле, сообщила журналистам во РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:40

2024-03-19T13:40

2024-03-19T13:40

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

юлия иванова

адольф гитлер

следственный комитет россии (ск рф)

красногорск

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье сатанист, сторонник нацистской идеологии 1,5 месяца насиловал несовершеннолетнюю знакомую у себя в автомобиле, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранительные органы задержали в подмосковном Красногорске сатаниста и нациста, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. В соцсетях Семен Ч. часто публиковал материалы по теме язычества и сатанизма, а Адольфа Гитлера называл "героем новой религии". Кроме того, по словам источника, задержанный нападал на улицах на случайных людей и угрожал расправой тем, кто как-то обидел его в соцсетях. "По данным следствия, фигурант в период с 14 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года, находясь в салоне автомобиля, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой несовершеннолетней девочки. Кроме того, подозреваемый 4 ноября 2022 года, будучи в квартире жилого дома на улице Заводской в Москве, совершил ее изнасилование", - сказала Иванова. Она добавила, что против фигуранта возбуждено уголовное дело по двум статьям - об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. "В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для следственных действий", - заключила Иванова.

https://ria.ru/20240319/tamozhnya-1934198795.html

https://ria.ru/20240315/iznasilovanie-1933186573.html

московская область (подмосковье)

москва

красногорск

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происшествия, московская область (подмосковье), москва, юлия иванова, адольф гитлер, следственный комитет россии (ск рф), красногорск