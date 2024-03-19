https://ria.ru/20240319/rubezhi-1934223728.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 19.03.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли украинским войскам поражение, потери противника составили более 215... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:34
2024-03-19T13:34
2024-03-19T13:40
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли украинским войскам поражение, потери противника составили более 215 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены украинские самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
МО: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли украинским войскам поражение, потери противника составили более 215 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ
и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены украинские самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине