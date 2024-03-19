https://ria.ru/20240319/rubezhi-1934223728.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 19.03.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли украинским войскам поражение, потери противника составили более 215... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:34

2024-03-19T13:34

2024-03-19T13:40

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли украинским войскам поражение, потери противника составили более 215 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены украинские самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф