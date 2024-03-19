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Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу - РИА Новости, 19.03.2024
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18:30 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу - РИА Новости, 19.03.2024
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
Влияние России на Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны региона якобы плохо отражается на демократических процессах, США хотят избавиться от присутствия РФ РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:30
2024-03-19T18:30
в мире
россия
венесуэла
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Влияние России на Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны региона якобы плохо отражается на демократических процессах, США хотят избавиться от присутствия РФ в соответствующих государствах, заявила глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон. Ранее в марте Южное командование страны в отчете сообщило, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе. "Мы бы хотели избавиться от этого (российского влияния в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе - ред.)... Это нехорошо для демократий. Мы бы хотели, чтобы все страны региона были процветающими демократиями. Мы видим, что происходит, когда у вас нет демократии. Вы видите, что происходит с Венесуэлой, вы видите, что происходит с Никарагуа, и вы видите, что сейчас происходит с Кубой", - сказала Ричардсон на мероприятии Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России). По ее словам, РФ ведет "вредоносную деятельность" в соответствующих странах.
https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html
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венесуэла
куба
сша
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в мире, россия, венесуэла, куба, министерство обороны сша, сша, никарагуа
В мире, Россия, Венесуэла, Куба, Министерство обороны США, США, Никарагуа
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу

Пентагон: влияние России на Кубу и Венесуэлу плохо отражается на демократии

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Влияние России на Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны региона якобы плохо отражается на демократических процессах, США хотят избавиться от присутствия РФ в соответствующих государствах, заявила глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон.
Ранее в марте Южное командование страны в отчете сообщило, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе.
"Мы бы хотели избавиться от этого (российского влияния в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе - ред.)... Это нехорошо для демократий. Мы бы хотели, чтобы все страны региона были процветающими демократиями. Мы видим, что происходит, когда у вас нет демократии. Вы видите, что происходит с Венесуэлой, вы видите, что происходит с Никарагуа, и вы видите, что сейчас происходит с Кубой", - сказала Ричардсон на мероприятии Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России). По ее словам, РФ ведет "вредоносную деятельность" в соответствующих странах.
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В миреРоссияВенесуэлаКубаМинистерство обороны СШАСШАНикарагуа
 
 
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