https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html

Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу

Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу - РИА Новости, 19.03.2024

Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу

Влияние России на Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны региона якобы плохо отражается на демократических процессах, США хотят избавиться от присутствия РФ РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:30

2024-03-19T18:30

2024-03-19T18:30

в мире

россия

венесуэла

куба

министерство обороны сша

сша

никарагуа

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Влияние России на Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны региона якобы плохо отражается на демократических процессах, США хотят избавиться от присутствия РФ в соответствующих государствах, заявила глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон. Ранее в марте Южное командование страны в отчете сообщило, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе. "Мы бы хотели избавиться от этого (российского влияния в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе - ред.)... Это нехорошо для демократий. Мы бы хотели, чтобы все страны региона были процветающими демократиями. Мы видим, что происходит, когда у вас нет демократии. Вы видите, что происходит с Венесуэлой, вы видите, что происходит с Никарагуа, и вы видите, что сейчас происходит с Кубой", - сказала Ричардсон на мероприятии Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России). По ее словам, РФ ведет "вредоносную деятельность" в соответствующих странах.

https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html

россия

венесуэла

куба

сша

никарагуа

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, венесуэла, куба, министерство обороны сша, сша, никарагуа