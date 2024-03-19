https://ria.ru/20240319/rossiya-1934311831.html
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу - РИА Новости, 19.03.2024
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
Влияние России на Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны региона якобы плохо отражается на демократических процессах, США хотят избавиться от присутствия РФ РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:30
2024-03-19T18:30
2024-03-19T18:30
в мире
россия
венесуэла
куба
министерство обороны сша
сша
никарагуа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Влияние России на Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны региона якобы плохо отражается на демократических процессах, США хотят избавиться от присутствия РФ в соответствующих государствах, заявила глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон. Ранее в марте Южное командование страны в отчете сообщило, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе. "Мы бы хотели избавиться от этого (российского влияния в Никарагуа, Венесуэле и на Кубе - ред.)... Это нехорошо для демократий. Мы бы хотели, чтобы все страны региона были процветающими демократиями. Мы видим, что происходит, когда у вас нет демократии. Вы видите, что происходит с Венесуэлой, вы видите, что происходит с Никарагуа, и вы видите, что сейчас происходит с Кубой", - сказала Ричардсон на мероприятии Атлантического совета (деятельность признана нежелательной на территории России). По ее словам, РФ ведет "вредоносную деятельность" в соответствующих странах.
https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html
россия
венесуэла
куба
сша
никарагуа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венесуэла, куба, министерство обороны сша, сша, никарагуа
В мире, Россия, Венесуэла, Куба, Министерство обороны США, США, Никарагуа
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
Пентагон: влияние России на Кубу и Венесуэлу плохо отражается на демократии