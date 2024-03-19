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Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:03 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/rossiya-1934175405.html
Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев
Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.03.2024
Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев
Заявления Запада о якобы отсутствии демократии в РФ, сделанные по итогам президентских выборов в России, объясняются тем, что США и Великобритания раздражены... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:03
2024-03-19T11:03
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
сша
великобритания
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заявления Запада о якобы отсутствии демократии в РФ, сделанные по итогам президентских выборов в России, объясняются тем, что США и Великобритания раздражены провалом их действий по расшатыванию обстановки в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В комментарии изданию "Аргументы и факты" Патрушев сказал, что "не удивлен" тем, что США на этой неделе в очередной раз обвинили Россию в отсутствии демократии. "И Вашингтон, и Лондон раздражены оттого, что их действия по расшатыванию внутриполитической ситуации в России провалились", - пояснил Патрушев. Что касается Евросоюза, то у него "давно уже нет собственного мнения". "Европейские государства молчат даже по поводу вопиющего теракта на "Северных потоках" и прекратили расследование случившегося. Суверенитет и подлинная демократия в странах ЕС ушли в историю", - сказал Патрушев. "Важно понимать, что англосаксы никогда не примут истинное народовластие и независимость государств. Этим объясняется и их негодование по поводу стремления граждан России к свободе и справедливости", - подчеркнул секретарь СБ РФ. На этом фоне в своих собственных странах западники преследуют инакомыслие, ограничивают участие народа в политической жизни, стремятся подавить национальную и религиозную самобытность, отметил Патрушев. Запад на протяжении длительного времени поддерживал фашизм в его разных проявлениях, а в настоящее время поощряет неонацизм, использует в своих целях терроризм, спонсирует антиконституционные режимы, проводит неоколониальную политику, добавил он. "И при этом Запад учит другие страны "демократии", что выглядит совершенно нелепо", - резюмировал Патрушев.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
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в мире, россия, сша, великобритания, николай патрушев, совет безопасности рф, евросоюз
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, США, Великобритания, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ, Евросоюз
Запад раздражен неудачами в расшатывании ситуации в России, заявил Патрушев

Патрушев: Запад негодует из-за стремления россиян к свободе и справедливости

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Заявления Запада о якобы отсутствии демократии в РФ, сделанные по итогам президентских выборов в России, объясняются тем, что США и Великобритания раздражены провалом их действий по расшатыванию обстановки в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В комментарии изданию "Аргументы и факты" Патрушев сказал, что "не удивлен" тем, что США на этой неделе в очередной раз обвинили Россию в отсутствии демократии.
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Вашингтон, и Лондон раздражены оттого, что их действия по расшатыванию внутриполитической ситуации в России провалились", - пояснил Патрушев.
Что касается Евросоюза, то у него "давно уже нет собственного мнения". "Европейские государства молчат даже по поводу вопиющего теракта на "Северных потоках" и прекратили расследование случившегося. Суверенитет и подлинная демократия в странах ЕС ушли в историю", - сказал Патрушев.
"Важно понимать, что англосаксы никогда не примут истинное народовластие и независимость государств. Этим объясняется и их негодование по поводу стремления граждан России к свободе и справедливости", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
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На этом фоне в своих собственных странах западники преследуют инакомыслие, ограничивают участие народа в политической жизни, стремятся подавить национальную и религиозную самобытность, отметил Патрушев. Запад на протяжении длительного времени поддерживал фашизм в его разных проявлениях, а в настоящее время поощряет неонацизм, использует в своих целях терроризм, спонсирует антиконституционные режимы, проводит неоколониальную политику, добавил он.
"И при этом Запад учит другие страны "демократии", что выглядит совершенно нелепо", - резюмировал Патрушев.
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