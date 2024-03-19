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Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России
Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России - РИА Новости, 19.03.2024
Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России
Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в ней сейчас равна нулю, хотя об этом и мечтают в Вашингтоне, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T05:07
2024-03-19T05:07
2024-03-19T06:36
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в ней сейчас равна нулю, хотя об этом и мечтают в Вашингтоне, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. "Байден - не тот, кто принимает решения в Вашингтоне. Те, кто принимает, тешат себя фантазией о свержении российского правительства изнутри. На протяжении многих лет протесты и предательские заявления и действия "пятой колонны" были тревожным и позорным зрелищем в России, но, опять же, даже эти внутренние враги становились слабее по мере того, как наши настоящие патриоты и лидеры становились сильнее. Вероятность того, что цветная революция в России действительно удастся, равна нулю", - рассказал Бентли, комментируя предварительные итоги выборов президента в РФ. Владимир Путин победил на выборах президента РФ с 87,28% голосов.
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россия, вашингтон (штат), сша, владимир путин
Россия, Вашингтон (штат), США, Владимир Путин, Выборы президента России — 2024
Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России
Американский военкор Бентли: вероятность цветной революции в России равна нулю
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в ней сейчас равна нулю, хотя об этом и мечтают в Вашингтоне, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли.
"Байден - не тот, кто принимает решения в Вашингтоне. Те, кто принимает, тешат себя фантазией о свержении российского правительства изнутри. На протяжении многих лет протесты и предательские заявления и действия "пятой колонны" были тревожным и позорным зрелищем в России, но, опять же, даже эти внутренние враги становились слабее по мере того, как наши настоящие патриоты и лидеры становились сильнее. Вероятность того, что цветная революция в России действительно удастся, равна нулю", - рассказал Бентли, комментируя предварительные итоги выборов президента в РФ.
"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России Владимир Путин
победил на выборах президента РФ с 87,28% голосов.