https://ria.ru/20240319/rossiya-1934140553.html

Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России

Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России - РИА Новости, 19.03.2024

Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России

Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в ней сейчас равна нулю, хотя об этом и мечтают в Вашингтоне, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T05:07

2024-03-19T05:07

2024-03-19T06:36

россия

вашингтон (штат)

сша

владимир путин

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в ней сейчас равна нулю, хотя об этом и мечтают в Вашингтоне, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. "Байден - не тот, кто принимает решения в Вашингтоне. Те, кто принимает, тешат себя фантазией о свержении российского правительства изнутри. На протяжении многих лет протесты и предательские заявления и действия "пятой колонны" были тревожным и позорным зрелищем в России, но, опять же, даже эти внутренние враги становились слабее по мере того, как наши настоящие патриоты и лидеры становились сильнее. Вероятность того, что цветная революция в России действительно удастся, равна нулю", - рассказал Бентли, комментируя предварительные итоги выборов президента в РФ. Владимир Путин победил на выборах президента РФ с 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html

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россия, вашингтон (штат), сша, владимир путин