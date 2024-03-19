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Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
05:07 19.03.2024 (обновлено: 06:36 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/rossiya-1934140553.html
Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России
Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России - РИА Новости, 19.03.2024
Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России
Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в ней сейчас равна нулю, хотя об этом и мечтают в Вашингтоне, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T05:07
2024-03-19T06:36
россия
вашингтон (штат)
сша
владимир путин
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в ней сейчас равна нулю, хотя об этом и мечтают в Вашингтоне, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. "Байден - не тот, кто принимает решения в Вашингтоне. Те, кто принимает, тешат себя фантазией о свержении российского правительства изнутри. На протяжении многих лет протесты и предательские заявления и действия "пятой колонны" были тревожным и позорным зрелищем в России, но, опять же, даже эти внутренние враги становились слабее по мере того, как наши настоящие патриоты и лидеры становились сильнее. Вероятность того, что цветная революция в России действительно удастся, равна нулю", - рассказал Бентли, комментируя предварительные итоги выборов президента в РФ. Владимир Путин победил на выборах президента РФ с 87,28% голосов.
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россия, вашингтон (штат), сша, владимир путин
Россия, Вашингтон (штат), США, Владимир Путин, Выборы президента России — 2024
Американский военкор исключил вероятность цветной революции в России

Американский военкор Бентли: вероятность цветной революции в России равна нулю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в ней сейчас равна нулю, хотя об этом и мечтают в Вашингтоне, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли.
"Байден - не тот, кто принимает решения в Вашингтоне. Те, кто принимает, тешат себя фантазией о свержении российского правительства изнутри. На протяжении многих лет протесты и предательские заявления и действия "пятой колонны" были тревожным и позорным зрелищем в России, но, опять же, даже эти внутренние враги становились слабее по мере того, как наши настоящие патриоты и лидеры становились сильнее. Вероятность того, что цветная революция в России действительно удастся, равна нулю", - рассказал Бентли, комментируя предварительные итоги выборов президента в РФ.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
"У Запада есть два сценария". Вучич сделал заявление о России
16 марта, 16:29
Владимир Путин победил на выборах президента РФ с 87,28% голосов.
 
Выборы президента России — 2024РоссияВашингтон (штат)СШАВладимир Путин
 
 
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