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Нужно обновлять подходы к решению задач, сообщил Путин
Нужно обновлять подходы к решению задач, сообщил Путин - РИА Новости, 20.03.2024
Нужно обновлять подходы к решению задач, сообщил Путин
Необходимо обновлять подходы к решению задач, всем уровням власти в РФ нужно отработать по-максимуму, не все может получиться, но люди многое простят, если... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:51
2024-03-19T23:51
2024-03-20T10:31
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владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Необходимо обновлять подходы к решению задач, всем уровням власти в РФ нужно отработать по-максимуму, не все может получиться, но люди многое простят, если власти работают честно и стараются решать проблемы, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно обновление даже не по конкретным людям, нужно обновление в подходах к решению задач, перед решением которых мы все стоим. Это очень важно. Может что-то не получиться. Но когда люди наши видят, что все уровни власти работают честно, напряженно, стараются изо всех сил решить задачи и проблемы людей, многое простят, на многое посмотрят так благородно. Но наша задача с вами заключается в том, чтобы по-максимуму отработать", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
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политика, россия, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Нужно обновлять подходы к решению задач, сообщил Путин
Путин: нужно по-максимуму отработать, обновлять подходы к решению задач