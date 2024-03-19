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Нужно обновлять подходы к решению задач, сообщил Путин - РИА Новости, 20.03.2024
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23:51 19.03.2024 (обновлено: 10:31 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/reshenie-1934358517.html
Нужно обновлять подходы к решению задач, сообщил Путин
Нужно обновлять подходы к решению задач, сообщил Путин - РИА Новости, 20.03.2024
Нужно обновлять подходы к решению задач, сообщил Путин
Необходимо обновлять подходы к решению задач, всем уровням власти в РФ нужно отработать по-максимуму, не все может получиться, но люди многое простят, если... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:51
2024-03-20T10:31
политика
россия
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Необходимо обновлять подходы к решению задач, всем уровням власти в РФ нужно отработать по-максимуму, не все может получиться, но люди многое простят, если власти работают честно и стараются решать проблемы, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно обновление даже не по конкретным людям, нужно обновление в подходах к решению задач, перед решением которых мы все стоим. Это очень важно. Может что-то не получиться. Но когда люди наши видят, что все уровни власти работают честно, напряженно, стараются изо всех сил решить задачи и проблемы людей, многое простят, на многое посмотрят так благородно. Но наша задача с вами заключается в том, чтобы по-максимуму отработать", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
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политика, россия, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Нужно обновлять подходы к решению задач, сообщил Путин

Путин: нужно по-максимуму отработать, обновлять подходы к решению задач

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций. 19 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций. 19 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций. 19 марта 2024
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Необходимо обновлять подходы к решению задач, всем уровням власти в РФ нужно отработать по-максимуму, не все может получиться, но люди многое простят, если власти работают честно и стараются решать проблемы, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нужно обновление даже не по конкретным людям, нужно обновление в подходах к решению задач, перед решением которых мы все стоим. Это очень важно. Может что-то не получиться. Но когда люди наши видят, что все уровни власти работают честно, напряженно, стараются изо всех сил решить задачи и проблемы людей, многое простят, на многое посмотрят так благородно. Но наша задача с вами заключается в том, чтобы по-максимуму отработать", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидерами парламентских фракций. 19 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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