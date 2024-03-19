https://ria.ru/20240319/reshenie-1934293007.html

"Зависит от них": в Польше раскрыли, кто разрешит конфликт на Украине

"Зависит от них": в Польше раскрыли, кто разрешит конфликт на Украине - РИА Новости, 19.03.2024

"Зависит от них": в Польше раскрыли, кто разрешит конфликт на Украине

Решение конфликта на Украине и будущее страны находятся в руках России и Запада, пишет обозреватель Myśl Polska Кристиан Каминьский. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:21

2024-03-19T17:21

2024-03-19T17:21

украина

россия

польша

владимир путин

дмитрий киселев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Решение конфликта на Украине и будущее страны находятся в руках России и Запада, пишет обозреватель Myśl Polska Кристиан Каминьский."И именно от Запада зависит (и чем дальше, тем в большей степени), какое политическое решение украинцы получат на бумаге за столом переговоров", — отметил он.Каминьский подчеркнул, что Украина находится на полном обеспечении западных стран, поэтому именно они будут отвечать за то, какие условия будут получены для Киева во время переговоров с Москвой. Кроме того, добавил он, маловероятно, что условия будущего соглашения будут для Украины выгоднее, чем в стамбульском договоре. Обозреватель также признал, что Россия имеет преимущество, поскольку может обеспечить свою армию всеми видами вооружения."Так кто же имеет в этой ситуации преимущества, а кто несет потери и риски? У нас пока что отважившийся даже задаться такими вопросами гарантированно получит со стороны политического и медийного мейнстрима порцию жестких обвинений", — резюмировал колумнист.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, польша, владимир путин, дмитрий киселев, вооруженные силы украины