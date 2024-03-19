https://ria.ru/20240319/registr-1934138696.html

СМИ: кабмин выдвинул инициативу, касающуюся данных россиян

СМИ: кабмин выдвинул инициативу, касающуюся данных россиян - РИА Новости, 19.03.2024

СМИ: кабмин выдвинул инициативу, касающуюся данных россиян

Правительство предложило расширить перечень данных о гражданах в едином федеральном информационном регистре, пишет РБК со ссылкой на проект поправок,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T04:26

2024-03-19T04:26

2024-03-19T11:05

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство предложило расширить перечень данных о гражданах в едином федеральном информационном регистре, пишет РБК со ссылкой на проект поправок, подготовленный кабмином.Согласно документу, сведения в едином регистре предполагается дополнить информацией, касающейся социальных аспектов: данными о родительских правах, опекунах и попечителях, ограничении дееспособности.Также предлагается внести в регистр данные о водительском удостоверении и информацию об "установлении факта наличия или отсутствия гражданства" России.Кроме того, кабмин предложил расширить перечень информации об иностранцах и лицах без гражданства, проживающих в стране: внести в регистр идентификаторы документов, удостоверяющих личность, и данные о прохождении дактилоскопии.Проектом поправок также конкретизируется перечень сведений о россиянах, проживающих за рубежом: информация о наличии гражданства другого государства или документа, подтверждающего право постоянного проживания на территории другой страны (при наличии), а также сведения об утрате вышеперечисленного.Согласно проекту, информация в регистре может быть изменена по требованию физлица или его законного представителя, обращения по этому вопросу и их обработку предполагается обеспечить на портале "Госуслуг".В мае 2020 года Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России. В нем будут указаны актуальные данные о физлице, например, ФИО, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство, а также записи акта о рождении и смерти, паспортные данные. Как отмечал бывший на тот момент замруководителя Росстата Павел Смелов, единая база данных обо всех жителях России будет создана в течение десяти лет.

https://ria.ru/20240318/nalogi-1933934644.html

https://ria.ru/20240220/transformatsiya-1928492156.html

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общество, россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), правительство рф