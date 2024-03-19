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Одноклассники запустили раздел с обучающим контентом по увлечениям - РИА Новости, 19.03.2024
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12:34 19.03.2024 (обновлено: 13:36 19.03.2024)
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Одноклассники запустили раздел с обучающим контентом по увлечениям
Одноклассники запустили раздел с обучающим контентом по увлечениям - РИА Новости, 19.03.2024
Одноклассники запустили раздел с обучающим контентом по увлечениям
Социальная сеть Одноклассники запустила раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:34
2024-03-19T13:36
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МОСКВА, 19 мар – пресс-служба социальной сети "Одноклассники". Социальная сеть Одноклассники запустила раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям."Мастер-классы" – новый тип контента в соцсети, созданный в рамках сервиса Увлечения. Для этого раздела ОК сняли профессиональные ролики от экспертов и в дальнейшем будут увеличивать их количество.Обучающий контент можно будет смотреть по одной из ключевых тематик сервиса, среди которых "Кулинария", "Мода и красота", "Рукоделие", "Сад и огород", "Рыбалка", "Авто и мото" и другие.Пользователи увидят не только ролики с пошаговым разбором от эксперта, но и смогут прочитать текстовую инструкцию, задавать уточняющие вопросы автору мастер-класса в комментариях или обсуждать успехи с единомышленниками.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Одноклассники запустили раздел с обучающим контентом по увлечениям

© Предоставлено пресс-службой сети "Одноклассники" Одноклассники запустили раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям
Одноклассники запустили раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям
© Предоставлено пресс-службой сети "Одноклассники"
Одноклассники запустили раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – пресс-служба социальной сети "Одноклассники". Социальная сеть Одноклассники запустила раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям.
"Мастер-классы" – новый тип контента в соцсети, созданный в рамках сервиса Увлечения. Для этого раздела ОК сняли профессиональные ролики от экспертов и в дальнейшем будут увеличивать их количество.
Обучающий контент можно будет смотреть по одной из ключевых тематик сервиса, среди которых "Кулинария", "Мода и красота", "Рукоделие", "Сад и огород", "Рыбалка", "Авто и мото" и другие.
Пользователи увидят не только ролики с пошаговым разбором от эксперта, но и смогут прочитать текстовую инструкцию, задавать уточняющие вопросы автору мастер-класса в комментариях или обсуждать успехи с единомышленниками.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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