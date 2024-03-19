https://ria.ru/20240319/razdel-1934223851.html

Одноклассники запустили раздел с обучающим контентом по увлечениям

Одноклассники запустили раздел с обучающим контентом по увлечениям - РИА Новости, 19.03.2024

Одноклассники запустили раздел с обучающим контентом по увлечениям

Социальная сеть Одноклассники запустила раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:34

2024-03-19T12:34

2024-03-19T13:36

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934219517_122:0:2506:1341_1920x0_80_0_0_7d1092f6adc1dbadcf176d1ed7752979.jpg

МОСКВА, 19 мар – пресс-служба социальной сети "Одноклассники". Социальная сеть Одноклассники запустила раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям."Мастер-классы" – новый тип контента в соцсети, созданный в рамках сервиса Увлечения. Для этого раздела ОК сняли профессиональные ролики от экспертов и в дальнейшем будут увеличивать их количество.Обучающий контент можно будет смотреть по одной из ключевых тематик сервиса, среди которых "Кулинария", "Мода и красота", "Рукоделие", "Сад и огород", "Рыбалка", "Авто и мото" и другие.Пользователи увидят не только ролики с пошаговым разбором от эксперта, но и смогут прочитать текстовую инструкцию, задавать уточняющие вопросы автору мастер-класса в комментариях или обсуждать успехи с единомышленниками.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы